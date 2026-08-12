Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ về cường độ và thu hẹp dần về diện. Ngày 12/8, khu vực nắng nóng tập trung ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Miền Bắc còn nắng nóng mạnh, có nơi trên 37 độ. Ảnh: Nam Khánh

Nắng nóng tại Trung Bộ gia tăng và mở rộng dần xuống phía Nam; từ ngày 12/8, nhiều khả năng khu vực nóng nhất sẽ tập trung ở ven biển các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/8, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Bắc, phía Nam và phía Tây 34-36 độ.

Từ ngày 14/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và có khả năng kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Trong khi đó, ngày và đêm 12/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu); chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.