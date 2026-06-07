Khi mà Ronaldo vô duyên, Bruno Fernandes lên tiếng bằng bàn thắng đẹp mắt giúp Bồ Đào Nha hạ Chile 2-1, trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026.
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Những ngôi sao như Ferenc Puskas, Geoff Hurst, Pele, Andres Iniesta hay Lionel Messi góp phần tạo nên các trận chung kết World Cup mang tính huyền thoại.
Tin tức về chuyển nhượng 6/6: MU chiêu mộ Marc Pubill, Chelsea vào cuộc tranh Rafael Leao, Atletico Madrid hỏi mua Leandro Trossard.
Trong trường hợp Florentino Perez thắng cuộc bầu cử chủ tịch, Real Madrid sẽ nổ bom tấn chuyển nhượng Michael Olise giá 150 triệu euro.
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