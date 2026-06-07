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Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh ngay từ đầu
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Phút thứ 3, Kai Havertz mở tỷ số với quả đánh đầu cận thành chính xác
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Havertz ăn mừng dưới mưa
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Đến cuối hiệp một, Mỹ gỡ hòa nhờ siêu phẩm tuyệt đẹp của Robinson
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Hậu vệ cánh trái người Mỹ ăn mừng ngẫu hứng
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Sang hiệp hai, Leroy Sane một lần nữa đưa Đức vượt lên dẫn trước, nhờ cú đá chân trái hiểm hóc
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Khoảng thời gian còn lại, Mỹ chơi đầy nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa
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Chiến thắng xứng đức của tuyển Đức

Nguồn ảnh: 433, USMNT, DAZN, Uefa