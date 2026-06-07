Tuyển Đức phô diễn sức mạnh khi hạ Mỹ 2-1 trong trận giao hữu, với các pha lập công của Kai Havertz và Leroy Sane.
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