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Đội hình ra sân tuyển Anh
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Đoàn quân HLV Thomas Tuchel áp đảo trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn
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Nhưng phài chờ đến cuối hiệp 1, Harry Kane mới khai thông bế tắc với pha đánh đầu hiểm hóc
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Harry Kane tiếp tục chứng tỏ bản năng săn bàn sát thủ
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Anh
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Đội hình ra sân hiệp hai của Tam sư
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Khả năng phản kháng của New Zealand khá yếu ớt
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Tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha có trận ra mắt tuyển Anh
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Jude Bellingham đeo băng thủ quân sau giờ giải lao nhưng thi đấu không tốt
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Tuyển Anh giành chiến thắng tối thiểu

Nguồn ảnh: 433, FA, DAZN