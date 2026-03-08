Rút ngắn thời gian nằm viện

Ngày 7/3, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng Plasma lạnh Mirari trong y học”.

Tại đây, PGS.TS Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã chia sẻ về những tiến triển trong ứng dụng công nghệ plasma lạnh. Đây được xem là hướng đi mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với nhiều tiềm năng mở rộng nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam.

Theo PGS Tuấn, plasma lạnh có năm tác dụng chính gồm: chống nhiễm trùng (diệt vi khuẩn đa kháng, virus, nấm mà không gây kháng thuốc), thúc đẩy liền vết thương (tăng sinh tế bào, tạo mạch máu, giảm viêm), giảm đau cấp và mạn tính, cầm máu đồng thời có tiềm năng chống ung thư thông qua cơ chế gây apoptosis chọn lọc đối với tế bào ung thư.

Trong thực tiễn, plasma lạnh được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực y học như điều trị vết thương, chữa loét mạn tính do tiểu đường, loét tì đè, vết bỏng, vết mổ, góp phần rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị.

Các chuyên gia bàn luận về ứng dụng công nghệ mới trong y tế. Ảnh: Hoài Thương.

Trong da liễu, plasma lạnh dùng trị bỏ mụn cóc, dày sừng, mụn trứng cá, vảy nến, hỗ trợ điều trị rụng tóc, trẻ hóa da, giảm nếp nhăn và tăng khả năng hấp thụ thuốc bôi.

Ngoài ra, ứng dụng này còn được nghiên cứu hỗ trợ điều trị các bệnh cơ xương khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, một số loại ung thư bề mặt, khử trùng khoang miệng.

Cần mở rộng danh mục

Tại Việt Nam, sau khoảng 10 năm, công nghệ này đã xuất hiện tại một số bệnh viện lớn. Tuy nhiên, theo PGS Tuấn, tiềm năng của phương pháp này vẫn chưa được khai thác đầy đủ, đặc biệt trong điều trị vết thương cấp và mạn tính, giảm đau sau phẫu thuật hay các bệnh cơ xương khớp. Đây là những vấn đề sức khỏe phổ biến, ảnh hưởng tới khoảng 35% dân số Việt Nam.

Ông cũng cho biết hiện nay vẫn chưa có các nghiên cứu lâm sàng bài bản, quy mô lớn nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả và độ an toàn của công nghệ trên. Phần lớn các báo cáo mới dừng ở mức thông báo lâm sàng ban đầu, số lượng bệnh nhân còn hạn chế, do đó người bệnh vẫn chưa được tiếp cận rộng rãi.

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đề xuất triển khai nghiên cứu lâm sàng trong giai đoạn 2026-2027, tập trung vào các bệnh thường gặp tại Việt Nam như liền vết thương, da liễu, cơ xương khớp và các ứng dụng thẩm mỹ. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả, độ an toàn và xây dựng mô hình triển khai tại tuyến y tế cơ sở và trong chăm sóc tại gia đình. Nhóm tác giả cũng kiến nghị Bộ Y tế xem xét bổ sung kỹ thuật này vào danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh.

Đại diện Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, việc triển khai nghiên cứu plasma lạnh là bước khởi đầu cho một chương trình nghiên cứu khoa học bài bản, hướng tới xây dựng các quy trình điều trị tối ưu khi kết hợp công nghệ hiện đại với y học cổ truyền.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng trình bày nhiều ca lâm sàng minh họa đồng thời thảo luận về việc từng bước chuẩn hóa quy trình kỹ thuật plasma lạnh trong khám chữa bệnh trong hệ thống danh mục kỹ thuật y tế của Việt Nam.

Bộ Y tế xin ý kiến về giám sát yếu tố áp lực công việc gây rối loạn tâm thần Mới đây, Bộ Y tế đề xuất mở rộng giám sát rối loạn tâm thần trong cộng đồng, bao gồm nhóm người chịu áp lực kéo dài trong học tập, lao động hoặc kinh tế.

Bộ Y tế cam kết thúc đẩy phát triển hệ thống y tế tư nhân Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng định hướng, lành mạnh, hiệu quả, bền vững.