Cục Công tác chính trị (X03) chủ trì phối hợp cùng các đơn vị phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024 – 2030” trong lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: PV

Mới đây, Cục Công tác chính trị (X03) – Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các đơn vị phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024 – 2030” trong lực lượng Công an nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025).

Tại buổi lễ này, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã phát biểu khai mạc và phát động chính thức cuộc thi. Các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động, mở màn cho chuỗi hoạt động tìm hiểu, lan tỏa kiến thức về chương trình hành động quốc gia trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị phối hợp với Ban tổ chức xây dựng phần mềm cuộc thi tìm hiểu trực tuyến trên nền tảng MOOCs - MobiEdu được phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ số MobiFone.

Tại sự kiện này, ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch Công công đoàn Tổng công ty đã đưa ra cam kết của MobiFone trong các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình và an ninh trong thời đại mới của lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, cuộc thi tìm hiểu trực tuyến được triển khai trên nền tảng MOOCs - MobiEdu được phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ số MobiFone.

Cùng ngày, Công đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai văn bản hướng dẫn, vận động toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia cuộc thi, với sự phối hợp chặt chẽ của các Công đoàn cơ sở và lãnh đạo chuyên môn các đơn vị.

Thông qua nền tảng thi trực tuyến do MobiFone phát triển, cuộc thi năm nay không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn thể hiện năng lực chuyển đổi số của MobiFone trong phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của quốc gia.