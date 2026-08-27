Theo Al Jazeera, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/8 đã điện đàm với người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa để trao đổi về việc tăng cường đối thoại chính trị và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, hướng tới củng cố quan hệ giữa Moscow và Damascus.

"Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Moscow luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Israel và các hành động vi phạm chủ quyền của Damascus. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến việc tăng cường đối thoại chính trị và hợp tác thương mại, cùng các lĩnh vực khác", hãng thông tấn SANA của Syria cho biết.

Tuy nhiên, nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Al-Sharaa là về tương lai của căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartous, những cơ sở có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với Nga ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: TASS

"Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Biên bản ghi nhớ về việc tổ chức lại Căn cứ Không quân Khmeimim và Điểm Bảo đảm Vật Kỹ thuật - Hậu cần Tartous, được ký kết ngày 9/8", thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ.

Theo thỏa thuận nêu trên, các cơ sở dân sự tại 2 địa điểm này sẽ được chuyển giao cho Damascus quản lý, trong khi các cơ sở quân sự của Nga sẽ được chuyển đổi thành những trung tâm huấn luyện và nâng cao năng lực chung. Quá trình tái cơ cấu dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 3 tháng.

2 căn cứ Khmeimim và Tartus có vị trí chiến lược đối với Nga trong việc duy trì hiện diện và ảnh hưởng tại Trung Đông cũng như khu vực Bắc Phi. Trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm ở Syria, Moscow là đồng minh quan trọng của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời mở rộng sự hiện diện quân sự tại các cơ sở này.

Tuy vậy, sau khi chính quyền Assad sụp đổ, Điện Kremlin đã nỗ lực xây dựng quan hệ với chính quyền mới ở Damascus, qua đó tiếp tục duy trì vai trò và lợi ích chiến lược của Moscow tại quốc gia Trung Đông này.