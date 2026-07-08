Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa ngày 7/7 đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Pháp và Syria tại Damascus.

Tại buổi lễ, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã ký tuyên bố khung về hợp tác toàn diện nhằm tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp ký kết thỏa thuận quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tại sân bay quốc tế Damascus, đồng thời khai thác hai cảng cạn phục vụ logistics trong nước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Syria.

Hai nước cũng ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường năng lực thể chế, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Ngân hàng Trung ương Syria; thỏa thuận mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại; biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế; cùng một nghị định thư về xử lý nước và các giải pháp năng lượng tại tỉnh Homs.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí triển khai các thủ tục hoàn trả những tài sản bị tịch thu dưới thời chính quyền cũ. Đặc biệt, Pháp sẽ trao trả một số hiện vật khảo cổ của Syria được lưu giữ tại nước này hơn một thập kỷ.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một tổng thống Pháp sau 18 năm, diễn ra trong bối cảnh Paris và Damascus đang thúc đẩy mở rộng hợp tác chính trị và kinh tế. Ông Macron cũng là nguyên thủ châu Âu đầu tiên tới thăm Syria kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ hồi cuối năm 2024.