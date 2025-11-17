Chương trình cũng nhằm thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ĐH Thái Nguyên, góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục đại học.

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số của ĐH Thái Nguyên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tăng cường liên kết học thuật.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Hoàng Văn Hùng, các trường thành viên và đơn vị trực thuộc phối hợp xây dựng hạ tầng số, biên soạn và thẩm định học liệu điện tử theo tiêu chuẩn học thuật, đồng thời khuyến khích giảng viên tham gia.

Giao diện cổng tài nguyên giáo dục mở của Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ: “Tài nguyên giáo dục mở là một trong những giải pháp quan trọng để lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác học thuật liên trường và phát triển văn hóa chia sẻ trong cộng đồng học thuật. Với mục tiêu đó, ĐH Thái Nguyên quyết tâm xây dựng hệ sinh thái tri thức mở. Đây là một trong những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số giáo dục đại học mà Đảng và Nhà nước đề ra”.

Kho tài nguyên giáo dục mở, kết nối tri thức liên trường

Hiện, ĐH Thái Nguyên đã hoàn thiện giai đoạn 1 kho dữ liệu tài nguyên giáo dục mở với cổng truy cập trực tuyến miễn phí tại địa chỉ: https://ebook365.vn/publisher/detail/nxb-dai-hoc-thai-nguyen-206.html. Hệ thống học liệu gồm: Giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo, tài liệu nghiên cứu, tạp chí khoa học công nghệ, nơi đăng tải các công bố, sản phẩm khoa học công nghệ,… do đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong toàn ĐH Thái Nguyên biên soạn và đóng góp.

Kho dữ liệu này phục vụ sinh viên, giảng viên ĐH Thái Nguyên và cả cộng đồng giáo dục, trở thành diễn đàn tri thức chung, thúc đẩy hợp tác liên trường và liên ngành trên toàn quốc.

Việc triển khai chương trình Tài nguyên giáo dục mở hướng tới nhiều lợi ích: Mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho người học, thúc đẩy học tập suốt đời; Giảm chi phí học tập, góp phần bảo đảm công bằng trong giáo dục; Khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy năng lực sáng tạo của giảng viên và sinh viên; Tăng cường hợp tác học thuật liên trường, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm giữa các đơn vị và các tổ chức khoa học.

Trong giai đoạn 2026-2030, ĐH Thái Nguyên đặt mục tiêu mở rộng quy mô kho tài nguyên mở, đa dạng hóa nội dung số, tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục đại học khác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng hệ sinh thái tri thức mở toàn diện.