Cuộc trở lại này giống như một lời tự sự trầm lắng - nơi hội họa trở thành ký ức, là vết xước của thời gian được nén lại trên từng lớp sơn dầu.

15 năm trước, Trần Thị Hương xuất hiện với Made in Hương (2011) - một triển lãm mang sắc độ pop art rực rỡ, bảng màu thời thượng, những hình thể biểu hình (figurative) sắc sảo và đầy năng lượng. Ở đó, người xem bắt gặp một thế giới trẻ trung, hào nhoáng, nơi cái tôi của nữ họa sĩ hiện diện qua những tự họa mang ánh nhìn hoài nghi về đời sống vật chất và sự xa xỉ. Đó là một Trần Thị Hương hướng ngoại, sắc lạnh và không ngần ngại đối thoại với thế giới.

Tác phẩm "Đốn hạ".

Lần trở lại này của chị là một cuộc rẽ ngoặt gần như tuyệt đối. Không còn màu sắc, không còn sự phô diễn của hình ảnh hay thị giác, toàn bộ 11 bức sơn dầu khổ lớn (có những bức đạt tới kích thước rất lớn) được bao phủ gần như hoàn toàn bởi một dải sắc duy nhất: vàng ochre pha nâu đất. Một hoà sắc vốn gợi cảm giác cổ điển, ấm áp, gần gũi với đất và thời gian nhưng dưới tay cọ của Trần Thị Hương lại trở thành một trường cảm xúc cô độc đến khắc nghiệt.

Trong không gian triển lãm, sắc vàng không lấp lánh mà như bị dồn nén, lịm dần, trải dài thành những khoảng trống. Dù thấp thoáng ánh kim của vàng lá, bạc lá, tổng thể vẫn không gợi sự xa hoa mà ngược lại - càng nhấn mạnh cảm giác trống rỗng, mong manh và kiêu hãnh của một cái tôi đang tự thu mình.

Nếu Made in Hương là cái nhìn hướng ra thế giới, thì 10 năm là hành trình quay vào bên trong. Hội họa ở đây không còn là biểu đạt thị giác mà là nhật ký tinh thần.

Những tự họa vẫn hiện diện nhưng không còn là sự khẳng định bản ngã mà là một sự đối diện. Nhân vật của Hương đặt mình giữa những không gian rộng lớn: đồng cỏ, rừng cây, những khung cảnh hoàng hôn rực rỡ nhưng tịch mịch. Cơ thể người như bị nuốt chửng bởi không gian, trở nên nhỏ bé, lạc lõng. Ngay cả những phong cảnh tưởng như vô tri cũng thấm đẫm cảm giác cô đơn: gốc cây già tróc vỏ, những tán lá khô khốc, ánh chiều buông xuống mà không mang lại sự an yên.

