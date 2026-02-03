Hậu vệ cánh trái người Hà Lan đã chuẩn bị sẵn hành lý lên máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ sáng hôm qua (2/2). Tuy nhiên, Giám đốc bóng đá MU - Wilcox đã gọi điện hủy bỏ mọi kế hoạch chuyển nhượng.

Sự can thiệp của Jason Wilcox có thể liên quan đến chấn thương gân kheo mà tài năng trẻ Harry Amass mới gặp phải.

Malacia sẽ tiếp tục ở lại MU đến cuối mùa - Ảnh: Shutterstock

Amass gặp vấn đề chỉ một tuần sau khi sang Norwich theo dạng cho mượn. Trong khi Patrick Dorgu cũng mới tổn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu đến tháng Tư.

Malacia là hậu vệ cánh trái duy nhất dự bị cho Luke Shaw ở thời điểm hiện tại. Kể từ đầu mùa, cầu thủ người Anh đá chính đủ 24 trận cho MU tại Ngoại hạng Anh.

Về phần Malacia, anh mới chỉ một lần vào sân từ băng ghế dự bị mùa này và từng bị liệt vào danh sách cần đẩy đi hè năm ngoái.

Thời gian gần đây, hậu vệ 26 tuổi thường xuyên có tên trên băng ghế dự bị MU và sẵn sàng xung trận khi cần.

Giao kèo giữa Malacia và đội bóng thành Manchester sẽ hết hạn vào tháng 6/2026 nên anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải.

