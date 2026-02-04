Theo báo chí Anh, các sếp bự và đội ngũ tuyển dụng MU đã thống nhất thực hiện ít nhất 3 bản hợp đồng ở chuyển nhượng hè 2026 để cải tổ đội hình, hướng đến danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Lãnh đạo MU có niềm tin Sesko sẽ chơi ngày một hay nên tạm gác kế hoạch bổ sung hàng công. Ảnh: MUFC

Cụ thể hơn, ‘Quỷ đỏ’ tạm gác kế hoạch tăng cường hàng công khi Sesko đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc, với bàn thắng quyết định đầy ấn tượng phút bù giờ giúp MU thắng 3-2 Fulham cuối tuần qua.

Thay vào đó, MU sẽ gia cố tuyến giữa, với việc Casemiro ra đi vào cuối mùa, trong khi tương lai Urgate cũng không chắc chắn. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford cũng nhắm đến một hậu vệ trái.

Từ Tây Ban Nha, tờ Fichajes bổ sung thêm về những đồn đại liên quan chuyển nhượng MU: “Họ muốn xây dựng lại đội hình cho mùa giải tới, với mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh. MU tìm cách làm mới đội hình nòng cốt”.

Elliot Anderson nằm trong danh sách được MU nhắm đến mang về Old Trafford hè này. Ảnh: IMAGO

Đi cùng đó là những cái tên được nhắc đến: tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest), Alex Scott (Bournemouth) và hậu vệ trái Lewis Hall (Newcastle) “đứng đầu danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Quỷ đỏ”.

Nguồn trên thêm rằng: “Nếu có thêm Elliot Anderson, Lewis Hall và Alex Scott, MU hi vọng có thể sớm được ăn mừng danh hiệu Premier League một lần nữa”.

Theo Teamtalk, lãnh đạo MU sẵn sàng duyệt chi đậm mua sắm hè 2026 , có thể vượt mốc 200 triệu bảng, nếu Carrick cùng học trò giành vé dự Cúp C1 mùa tới.

Hiện MU đang xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh sau 24 vòng đấu, nhờ 3 chiến thắng liên tiếp kể từ khi Carrick trở lại Old Trafford thay Ruben Amorim.