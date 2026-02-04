Ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (65 tuổi, ngụ TPHCM) bị áp xe gan do dị vật là tăm tre xuyên vào nhu mô gan.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, kèm theo đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Các triệu chứng này đã xuất hiện khoảng một tháng trước khi bệnh nhân đến bệnh viện. Trong thời gian đó, người bệnh từng thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có ổ áp xe gan. Tuy nhiên, do ổ áp xe nằm sâu trong nhu mô gan và biểu hiện không điển hình, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để thực hiện thêm các cận lâm sàng chuyên sâu.

Khi tiến hành siêu âm chi tiết, ê-kíp điều trị phát hiện một dị vật cản quang xuyên trong nhu mô gan, dài khoảng 6-7cm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT scan) ổ bụng sau đó xác định có một dị vật dạng que dài nằm hoàn toàn trong gan, kèm theo ổ áp xe sâu.

Ông T. bình phục dần. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Quốc – Khoa Ngoại Gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do ổ áp xe nằm sâu trong nhu mô gan, sát cơ hoành và các mạch máu lớn. Ê-kíp ban đầu dự kiến phẫu thuật nội soi nhưng buộc phải chuyển sang phương pháp khác để đảm bảo an toàn, khiến thời gian mổ kéo dài gấp đôi.

Dị vật được lấy ra là một cây tăm tre xỉa răng. Đáng chú ý, cả bệnh nhân và người nhà đều không nhớ rõ thời điểm đã nuốt phải dị vật. Chỉ khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, các bác sĩ mới ghi nhận bệnh nhân có thói quen thường xuyên ngậm tăm tre sau khi ăn.

Theo các bác sĩ, dị vật sau khi nuốt vào có thể đã xuyên qua thành ống tiêu hóa, nhiều khả năng là dạ dày hoặc tá tràng, rồi di chuyển âm thầm vào gan, gây nhiễm trùng khu trú và hình thành ổ áp xe. Do diễn tiến chậm và triệu chứng không điển hình, bệnh thường chỉ được phát hiện khi biến chứng đã xuất hiện.

Sau 6 ngày hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Tiêm làm đẹp, cô gái cấp cứu trong tình trạng đau đớn Sau tiêm ở vùng đùi, cô gái bị viêm áp xe nặng vùng đùi dẫn tới đau đớn tột cùng phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.

Người dân đảo Phú Quý sẽ không phải thuê trực thăng đi cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn y tế cho đảo Phú Quý nên người dân ở đây sẽ không chi trả hàng trăm triệu đồng để thuê trực thăng cấp cứu đột quỵ,