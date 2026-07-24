Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, dự đoán mặt bằng chung điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường năm 2026 sẽ giảm so với năm ngoái.

Ông Sơn dự kiến điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường năm 2026 ở các tổ hợp C và D sẽ dao động từ 22 đến 26 điểm.

Theo ông, năm nay, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường đã bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 14 ngành so với năm ngoái. “Do đó, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường sẽ giảm. Bớt cạnh tranh, điểm chuẩn theo khối D sẽ giảm xuống”, ông Sơn nói.

Dự đoán này của ông Sơn dựa trên thực tế năm ngoái. “Năm 2025, ở một số ngành thuộc khoa Đông phương học của trường, sau khi bỏ xét tuyển bằng khối C cũng có hiện tượng điểm chuẩn giảm xuống”, ông dẫn chứng.

Theo ông, những ngành học năm nay vẫn xét tuyển bằng tổ hợp khối C00 có thể không theo xu hướng này.

“Năm nay khả năng rất cao, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ không có những ngành đạt điểm chuẩn lên tới 28-29 điểm như những năm trước”, ông Sơn nhận định.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Khánh Duy

Cũng theo ông Sơn, các ngành có sức hút lớn như Tâm lý học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn... vẫn sẽ thuộc nhóm có điểm chuẩn cao của trường năm nay. Tuy nhiên, dự báo mức điểm chuẩn những ngành hot cũng sẽ thấp hơn năm ngoái.

“Năm nay, ngành Truyền thông đa phương tiện lần đầu tuyển sinh nhưng có thể nằm trong nhóm dẫn đầu. Ngành Báo chí sẽ bị ảnh hưởng bởi bối cảnh sáp nhập các cơ quan báo chí; nhưng ngành truyền thông vẫn có cơ hội rất lớn với truyền thông đa phương tiện, truyền thông cá nhân, truyền thông tổ chức, doanh nghiệp”, ông Sơn phân tích.

Đại diện nhà trường cho biết, riêng ngành Truyền thông đa phương tiện được kỳ vọng có điểm chuẩn cao nhờ chương trình đào tạo tích hợp công nghệ và tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, theo ông, những dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào điểm xét tuyển mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chỉ tiêu từng ngành, chương trình đào tạo và đặc biệt là số lượng thí sinh đăng ký thực tế.

Năm ngoái, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các ngành từ 21,75 đến 29 điểm. Ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 29 điểm ở tổ hợp C00; ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn xếp ngay sau với 28,95 điểm. Năm nay các ngành này không còn xét tuyển bằng tổ hợp C00. Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái là Đông Nam Á học và Nhật Bản học, với 21,75 điểm.

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu bằng 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dự kiến mức thu học phí năm học 2026-2027 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội như sau: