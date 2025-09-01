Khối 54 dân tộc hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tuấn Anh

Thống nhất trong đa dạng

Việt Nam là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số (DTTS). Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS lần thứ III được Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố ngày 18/7, cả nước hiện có hơn 3,74 triệu hộ, với gần 14,77 triệu nhân khẩu là người DTTS, chiếm khoảng 14,2% dân số cả nước. Trong tổng số gần 28 triệu đồng bào có đạo trên cả nước hiện có một bộ phận không nhỏ tín đồ là người DTTS.

Sinh sống trải dài từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên đến Tây Nam bộ, đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo là bộ phận không thể tách rời, là nhân tố quan trọng cấu thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự thống nhất trong ý chí đã làm nên cuộc cách mạng vĩ đại cách đây 80 năm, khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Đó cũng là sức mạnh nội sinh để đất nước thống nhất hai miền, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tại hội thảo khoa học “Đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay” diễn ra ngày 5/8, TS. Lương Viết Sang - Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - đã khẳng định: “80 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng tâm hiệp lực, không tiếc máu xương, của cải để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Ngôi nhà của 54 dân tộc anh em cũng được tạo lên bởi những bản sắc phong phú, độc đáo. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng… của đồng bào các dân tộc là những nét chấm phá làm nên bức tranh văn hóa đa sắc màu dân tộc Việt Nam. Đến nay, từ các chương trình, dự án hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS đã trở thành tài nguyên trong chiến lược phát triển kinh tế xanh của đất nước.

Theo bà Hoàng Thị Hạnh - nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), bảo tồn bản sắc truyền thống không chỉ là lưu giữ quá khứ mà còn là tạo nền tảng cho tương lai. Khi các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy, đồng bào các DTTS có thêm động lực phát triển kinh tế, góp phần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khu vực miền núi đã có diện mạo mới

Đồng lòng đi tới

Một Việt Nam thống nhất trong đa dạng không chỉ là khẩu hiệu mà là thực tế được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử; được kế thừa, phát triển, phát huy trong hiện tại và trong cả tương lai. Đó là động lực gắn kết cộng đồng để hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 - cột mốc lịch sử kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Ngay tại thời điểm này, khi gần kết thúc năm 2025 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của nước ta vẫn giữ đà tăng trưởng. Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 7/8, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8,3-8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo tiếp tục là nhân tố quan trọng “kề vai sát cánh” cùng chính quyền các cấp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn mới, đóng góp của đồng bào các dân tộc sẽ nhiều hơn cho công cuộc kiến thiết; bởi thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện đã tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Số liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho thấy thu nhập bình quân của người DTTS hiện đạt 45,9 triệu đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2020. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân đạt 3,2%/năm. Kết quả này bồi đắp thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, nỗ lực hơn, tự tin hơn để đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Niềm tin đó càng được củng cố từ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc. Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 tổ chức ngày 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định giai đoạn 2026-2030, đồng bào DTTS tiếp tục được thụ hưởng một chương trình mục tiêu quốc gia độc lập, với tổng nguồn lực dự kiến 150 nghìn tỷ đồng. Đây là sự ưu tiên, đồng thời cũng là một cam kết đồng hành của Chính phủ cho sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi để không ai bị bỏ lại phía sau.