Mourinho và thẻ đỏ

Real Madrid đã vượt qua thử thách Benfica (1-0), đối thủ từng đánh bại họ trong trận cuối vòng bảng Champions League.

Trên sân Ánh sáng, Jose Mourinho một lần nữa trở thành tâm điểm, nhưng ngược với hình ảnh trận thắng 4-2 trước đó.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận 2 thẻ vàng liên tiếp nên bị truất quyền chỉ đạo. Vì thế, ông không được tham dự trận lượt về tại Bernabeu vào tuần sau.

Mourinho bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Imago

Khi được hỏi về thẻ đỏ của mình, Mourinho chỉ trích: “Không có gì phải giải thích cả, mọi thứ quá rõ ràng: tôi có 1.400 trận rồi, rất đơn giản, trọng tài có một mẩu giấy ghi rằng Carreras, Tchouameni, Huijsen, nếu đã có thẻ vàng thì không thể thi đấu trận sau.

Ai đó đã nói với ông ta rằng họ không phải nhận thêm thẻ vàng. Carreras có một pha ăn vạ lộ liễu mà không bị thẻ, Tchouameni phạm 10 lỗi cũng không bị thẻ.

Điều duy nhất tôi nói với ông ta là: tôi chỉ nêu ra một sự việc thôi. Sau đó, với sự ngạo mạn của mình, ông ta truất quyền chỉ đạo tôi, không có khủng hoảng gì cả”.

Sau đó, Mourinho “đá xéo” UEFA khi được hỏi về trọng tài sẽ cầm còi trận lượt về tại Madrid.

“Chúng ta hãy chờ xem… miễn là người bắt chính không phải Anthony Taylor”.

Mourinho từng nhiều lần phê phán trọng tài Taylor. Gần nhất là trận chung kết Europa League 2023 mà AS Roma thua Sevilla trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong thời gian chính thức).

Trận ấy, ông Taylor xử ép Roma và bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng. Ngoài phản ứng trên sân, Mourinho còn chặn trọng tài người Anh trong hầm xe: “Thật là một sự ô nhục”.

Phản ứng về sự cố Vinicius

Ngoài ra, Mourinho cũng phản ứng trước việc Real Madrid chỉ trích Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius – người ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Vinicius cáo buộc Prestianni phân biệt chủng tộc. Ảnh: Imago

Vinicius đã bỏ ra ngoài sân để phản đối khiến trận đấu bị gián đoạn. Các cầu thủ Real Madrid cũng bênh vực anh.

“Tôi đã nói chuyện với cả hai”, Mourinho cho biết. “Vinicius nói một điều, Prestianni nói điều khác. Tôi không muốn đứng về phe đỏ… và cũng không muốn nói rằng tôi 100% chỉ bảo vệ Prestianni.

Nhưng tôi cũng không thể đứng về phe trắng mà khẳng định điều Vinicius nói là sự thật. Tôi không thể, vì tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng cho tới lúc có bàn thắng, đó là một trận đấu rất hay. Vinicius ghi một bàn mà chỉ cậu ấy hoặc Mbappe mới ghi được.

Cậu ta phải được đồng đội kiệu lên vai ăn mừng bàn thắng, chứ không phải đi gây sự với 60.000 người trên khán đài. Đó là điều duy nhất tôi nói”.