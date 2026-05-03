Chân sút 27 tuổi bị đau và xin thay ra ở phút 80 trong trận Real Madrid hòa 1-1 Betis tại vòng đấu trước (rạng sáng 25/4 giờ VN). Sau đó, anh không ở lại trên ghế dự bị để theo dõi trận đấu mà bỏ đi thẳng vào đường hầm.

Mbappe bị chỉ trích khi tung tăng du hí bạn gái, trong lúc đáng ra anh phải tập trung hồi phục chấn thương. Ảnh: Matchday Central

Có những hoài nghi, liệu Mbappe có kịp bình phục để chơi trận Siêu kinh điển, Real Madrid đấu Barca tại Camp Nou ở vòng 35 La Liga (2h ngày 11/5) hay anh đã quyết định khép lại mùa giải sớm.

Trường hợp không thắng được Espanyol đêm nay, đội bóng áo trắng khi ấy sẽ phải xếp hàng rào danh dự chào đón đối thủ lên ngôi vô địch. Thầy trò Arbeloa đang nỗ lực để điều đó không xảy ra.

Real Madrid cũng như các CĐV của họ nóng mắt khi nhìn thấy các hình ảnh của Mbappe. Ảnh: X Goals Side

Tuy nhiên, trong lúc đội cần sự tập trung cao độ và gắn kết hơn bao giờ trong mùa giải bất ổn này, Mbappe lại khiến Real Madrid bực mình vì ‘bỏ’ đi chơi với cô bạn gái – diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha, Ester Exposito, trong thời gian hồi phục chấn thương.

Mbappe được phát hiện cùng bạn gái xuất hiện ở Paris và sau đó du hí sang Italia. Các CĐV đội bóng áo trắng cũng phản ứng mạnh mẽ, chỉ trích ngôi sao số 10, khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của cặp đôi.

Mbappe bị cho giả đau, gây xáo trộn trong phòng thay đồ Bernabeu. Ảnh: COPE

Một số nguồn còn cho rằng, do thấy Real Madrid hết cơ hội đua vô địch La Liga, tiếp tục một mùa giải trắng tay khác nên Mbappe đã ‘giả’ chấn thương.

Không chỉ khiến fan Real Madrid thất vọng, cách hành xử của Mbappe còn gây quan ngại cho người hâm mộ bóng đá Pháp, với World Cup 2026 ngày một đến gần.