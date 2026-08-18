Không phải ngẫu nhiên mà sân tập Real Madrid mùa trước được xem là nơi chẳng mấy yên bình.

Antonio Rudiger từng vướng rắc rối sau sự cố với Alvaro Carreras. Tiếp đó, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde thậm chí còn lao vào ẩu đả, khiến cả hai phải nhận án phạt lên tới 425.000 bảng.

Vết bầm tím khá rõ dưới mắt Mourinho - Ảnh: Shutterstock

May mắn cho Mourinho, vết bầm quanh mắt của ông lần này không phải hậu quả từ bất kỳ màn va chạm nào với các học trò.

Khi được Yahoo Sports hỏi về đôi mắt bầm tím, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích: "Tôi bị bóng đập vào mặt trong lúc tập luyện.

Nếu khi đó không đeo kính, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Dù sao mọi thứ vẫn có thể tệ hơn."

Cựu HLV Chelsea xuất hiện với vết bầm khá rõ quanh mắt khi Real Madrid đánh bại Schalke 3-0 ở trận giao hữu tiền mùa giải.

Kylian Mbappe, Dean Huijsen và Carlos Espi là những người lập công, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục.

Trong khi đó, hai cựu ngôi sao Premier League là Bernardo Silva và Ibrahima Konate đều được xếp đá chính.

Sang hiệp hai, Yan Diomande cùng Marc Cucurella cũng được tung vào sân từ ghế dự bị, qua đó có những phút thi đấu đầu tiên trong màu áo Real Madrid.