Mourinho tạm biệt Benfica?

“Đây là tập thể mà tôi có được rất nhiều niềm vui khi làm việc cùng”, Jose Mourinho nói trong trận cuối cùng trên sân nhà của Benfica mùa 2025/26, hòa 2-2 với Braga và nguy cơ không được dự Champions League mùa sau.

Ở sân Da Luz, khán giả Lisbon hiểu rằng đó có thể là lời tạm biệt của Mourinho. “Tôi luôn rời sân tập với cảm giác hạnh phúc vì được làm việc với họ. Đó là tập thể những chàng trai tốt bụng”.

Mourinho trong trận gặp Braga, trận cuối của Benfica trên sân nhà mùa này. Ảnh: A.B

Trong khi đó, tại thủ đô Tây Ban Nha, vòng tròn lựa chọn của Real Madrid đang dần thu hẹp quanh Mourinho.

Theo nhiều nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Valdebebes, Mourinho hiện là ứng viên sáng giá nhất trong danh sách các HLV mà Real Madrid cân nhắc để thay thế Alvaro Arbeloa.

Niềm tin rằng Mourinho là người phù hợp nhất để đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo ngày càng lớn hơn.

Cho đến lúc này, xét về tiến trình thương vụ, chuyên gia Fabrizio Romano cho biết mới chỉ có một cuộc tiếp xúc ban đầu giữa người đại diện Jorge Mendes và Real Madrid.

Các cuộc đàm phán sẽ chưa được đẩy mạnh cho tới khi Benfica và Real Madrid hoàn tất mùa giải của mình – đội bóng Lisbon chỉ còn 1 trận, trong khi “Los Blancos” thi đấu 3 vòng cuối La Liga.

Benfica vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League – họ phải thắng lượt cuối, đồng thời Sporting Lisbon không giành nhiều hơn 1 điểm – và Mourinho muốn tập trung hoàn toàn cho dự án hiện tại.

“Người đặc biệt” có thể đưa ra quyết định về tương lai sớm nhất là ngày 16 hoặc 17/5.

Sau trận hòa Braga, Mourinho được nhắc lại trong phòng họp báo những gì ông nói ngày 1/3: “Tôi muốn ở lại, tôn trọng hợp đồng với Benfica. Nếu CLB muốn gia hạn thêm 2 năm nữa, tôi sẽ ký mà không tranh cãi một lời nào”.

“Không”, Mourinho phản ứng mạnh mẽ, từ chối nói về khả năng tiếp tục với Benfica. “Bởi vì ngày 1/3 là ngày 1/3. Hơn nữa, vòng cuối của giải vô địch không phải là để nghĩ về tương lai, dành cho việc nghĩ về hợp đồng”.

Mourinho có những phát biểu mang hàm ý chia tay. Ảnh: A.B

Mourinho nói về niềm hạnh phúc tại Benfica, nơi ông xem như cuộc trở về mái nhà xưa, giúp ông ở gần gia đình hơn. Tuy nhiên, một khi đạt thỏa thuận với Real Madrid, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.

Hai yêu cầu với Real Madrid

Trước viễn cảnh trở lại Bernabeu kể từ cuộc chia tay cách nay 13 năm, Mourinho đã bắt đầu đánh giá tình hình. Ông có hai yêu cầu chính nếu dành cho Chủ tịch Perez.

Yêu cầu đầu tiên liên quan đến tiếng nói của HLV trong các thương vụ chuyển nhượng.

Mourinho không nhất thiết đòi quyền quyết định tên cầu thủ, nhưng muốn được tham gia vào việc xác định những vị trí cần tăng cường. Trong bản đánh giá ban đầu, ông cho rằng đội hình Real Madrid hiện tại mất cân bằng ở một số khu vực.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên tại Real Madrid, CLB từng mang về theo đề xuất của Mourinho những cầu thủ sau này rất quan trọng như Sami Khedira, Mesut Ozil, Angel Di Maria và đặc biệt là Luka Modric.

Mourinho có 2 yêu cầu để trở lại Real Madrid. Ảnh: SLB

Yêu cầu thứ hai của ông liên quan đến cấu trúc vận hành của đội bóng. Mourinho không can thiệp vào sơ đồ tổ chức hay bộ phận điều hành thể thao, nhưng ông muốn hệ thống thứ bậc và công việc của từng bộ phận được tôn trọng rõ ràng.

Từ trước đến nay, ở bất kỳ CLB nào từng làm việc, khu vực thuộc phạm vi đội một luôn mang đậm dấu ấn quản lý của Mourinho.

Điều mà ông muốn tránh là những tình huống như mùa giải này với Vinicius, đặc biệt là vụ “xem thường” Xabi Alonso – khi bị thay ra trong trận Siêu kinh điển ở Bernabeu.

Mourinho không muốn xuất hiện những vấn đề có thể làm mất ổn định phòng thay đồ và ảnh hưởng tới thành tích chuyên môn của đội bóng.

Trong hợp đồng hiện tại của Mourinho có điều khoản cho phép ra đi với mức phí 3 triệu euro, với hiệu lực trong vòng 10 ngày sau trận cuối cùng của mùa giải cùng Benfica – dự kiến diễn ra 16/5 trên sân Estoril.