Hiệu ứng mang tên Neymar đang lan khắp Brazil. CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) đã gửi lên FIFA danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ, từ đó sẽ chốt ra đội hình cuối cùng cho World Cup vào ngày 18/5 tới.

HLV trưởng Carlo Ancelotti và CBF mang đến hàng loạt bất ngờ và cái tên mới mẻ.

Neymar được triệu tập vào danh sách sơ bộ. Ảnh: CBF

Sau chấn thương rất nặng hồi đầu tháng, Estevao xem như hết cửa tham dự World Cup – dù là cái tên được kỳ vọng rất nhiều. Điều đó mở ra một cánh cửa rất lớn cho Endrick.

Tuy nhiên, tâm điểm lớn nhất vẫn là Neymar. Anh hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình hướng tới kỳ World Cup cuối cùng với Brazil.

Tại quê nhà, thậm chí đã xuất hiện cả một chiến dịch truyền thông kêu gọi triệu tập anh. Một “nhiệm vụ cuối cùng”. Đồng đội, cựu danh thủ, ca sĩ… rất nhiều người đã công khai ủng hộ Neymar trở lại Canarinha.

Về phần mình, Ancelotti rất rõ ràng: “Neymar chỉ được gọi nếu đạt 100% thể trạng”. “Hoàng tử bóng đá Brazil” đang nỗ lực chứng minh điều đó, đặc biệt sau bàn thắng vào lưới Bragantino cuối tuần qua.

Mỗi khi Neymar đủ điều kiện thi đấu, Ancelotti đều đưa anh vào danh sách sơ bộ ở các đợt tập trung trước đây. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn chưa thể vượt qua rào cản cuối cùng để trở lại chính thức.

Giờ đây, chỉ còn một tuần trước khi Brazil công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup, chiến lược gia người Italia đã mở ra cơ hội cho Neymar.

Theo Globo, Estevao bị loại khỏi danh sách - dù ban đầu có tên - vì chấn thương. Ảnh: CFC

Vấn đề Estevao

Neymar có tên, còn Estevao thì không. Bị chấn thương gân kheo, tài năng trẻ của Chelsea ban đầu xuất hiện. Dù vậy, theo Glogo, anh cuối cùng bị loại khỏi danh sách sơ bộ (danh sách gửi lên FIFA rạng sáng nay vẫn có tên).

Tình huống này tạo nên nhiều tranh cãi trong nội bộ CBF cũng như BHL của Ancelotti. Estevao được xem là cầu thủ đặc biệt, nền móng cho tương lai của Brazil, có lẽ hướng tới World Cup 2030 hơn là hiện tại.

Với giải đấu lớn đầu tiên cùng Brazil, Ancelotti sẽ không thỏa hiệp về vấn đề thể lực. Nhờ vậy, Endrick có cơ hội sang Bắc Mỹ.

Endrick rời Real Madrid theo lời khuyên của Ancelotti, và từ đầu năm anh thi đấu nổi bật cùng Lyon.

CBF sẽ công bố danh sách chính thức vào thứ Hai, ngày 18/5. Khi đó, Ancelotti sẽ rút gọn từ 55 xuống còn 26 cầu thủ được chọn.

Theo quy định FIFA, Brazil vẫn có thể thay đổi cầu thủ vì chấn thương cho đến 24 giờ trước trận ra quân gặp Maroc ngày 13/6. Riêng với thủ môn, việc thay thế có thể diễn ra trong suốt giải, miễn là người thay nằm trong danh sách sơ bộ ban đầu.

Danh sách Brazil được CBF gửi lên FIFA (chưa điều chỉnh Estevao) Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Carlos Miguel (Palmeiras). Trung vệ: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Porto), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo), Ibanez (Al-Ahli), Alexsandro (Lille), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG), Vitor Reis (Girona), Murillo (Nottingham Forest). Hậu vệ phải: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo). Hậu vệ trái: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (Monaco), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Inter Milan). Tiền vệ: Casemiro (MU), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Andrey Santos (Chelsea), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Joao Gomes (Wolves), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle), Gerson (Cruzeiro), Ederson (Atalanta). Tiền đạo: Vinicius (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (MU), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Estevao (Chelsea), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth), Antony (Real Betis), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), Kaio Jorge (Cruzeiro).