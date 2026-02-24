1. Ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, Benjamin Sesko ghi bàn ở những khoảnh khắc cuối cùng, cứu lại 1 điểm cho MU trên sân của West Ham.

Đêm thứ Hai, anh lại xuất hiện đúng vào thời khắc quyết định và mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Everton. Sesko một lần nữa vào sân từ ghế dự bị để giải quyết bế tắc trong trận đấu vòng 27 Premier League.

Sesko tiếp tục là người hùng của MU. Ảnh: MUFC

Một “siêu dự bị”, giống như cách Ole Gunnar Solskjaer từng làm trước đây, trong giai đoạn hoàng kim của MU với Sir Alex Ferguson.

Đó là khoảnh khắc then chốt của trận đấu mà phần lớn chỉ có những pha va chạm nảy lửa trên mặt cỏ.

Từ cuộc chiến quyết liệt ấy, MU là đội bước ra với chiến thắng. Kể từ khi Michael Carrick ngồi vào ghế huấn luyện, “Quỷ đỏ” vẫn chưa thua, và 3 điểm giành được tại thành phố Liverpool giúp họ chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đội chủ sân Old Trafford đang ở trong nhóm dự Champions League. Thậm chí, đội quân của Carrick chỉ cách vị trí thứ 3 của Aston Villa đúng 3 điểm.

2. Trận đấu bắt đầu khá sôi động. MU giao bóng về phía sau, Barry lập tức bứt tốc để ngăn đường chuyền dài lên phía trên của Lammens, bóng chạm người anh khiến các cầu thủ đội khách thót tim trước khi ra hết biên ngang.

Phía bên kia, Amad Diallo tung cú vô lê trong tình huống hỗn loạn, Pickford cản phá không thành công nhưng làm bóng đi chậm lại, trước khi Tarkowski cứu thua ngay trên vạch vôi.

Tarkowski cứu thua cho Everton. Ảnh: PL

Sau vài phút gợi mở viễn cảnh về một đêm sôi động, trận đấu lại rẽ sang hướng hoàn toàn trái ngược.

Cả hai đội đều tổ chức phòng ngự kín kẽ khi mất bóng, nhưng lại thiếu sáng tạo khi cầm bóng.

MU và Everton đều tìm kiếm khoảng trống, nhưng không ai tìm thấy.

Khi ý tưởng và sự đột biến đều khan hiếm, cuộc chiến dồn về khu trung tuyến. Diogo Dalot và Bryan Mbeumo có những cú sút chệch khung thành khi trận đấu đã qua nửa giờ đồng hồ.

Lammens dễ dàng bắt gọn cú đá phạt của Garner. Hiệp 1 khép lại với cú sút xa của Bruno Fernandes bay vọt xà.

3. Hiệp 2 diễn ra quyết liệt hơn. Trận đấu nhiều lần trở nên đầy va chạm thể lực, và cả hai đội tìm cách vượt qua hàng thủ đối phương bằng những đường bóng dài.

Những cú đẩy người, kéo áo và các pha bứt tốc – ranh giới mong manh giữa bóng đá và rugby. Trong bối cảnh ấy, “Quỷ đỏ” thực hiện pha phản công nhanh tạo ra bước ngoặt.

MU tiếp tục bất bại với Carrick. Ảnh: MUFC

Khi Everton dâng cao đội hình, Harry Maguire cắt được đường chuyền trong vòng cấm, Sesko lùi về tham gia phòng ngự bật tường cùng Luke Shaw, bóng đến Cunha và tiền đạo người Brazil tung đường chuyền mạnh mẽ và chuẩn xác đến từng milimet.

Một đường bóng chéo từ cánh trái phần sân nhà sang hành lang đối diện bên phần sân đối phương. Mbeumo khống chế rồi nhả lại cho Sesko băng lên. Không bị ai kèm, tiền đạo Slovenia đánh bại Pickford bằng cú dứt điểm gọn gàng để ấn định chiến thắng.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Sesko cho MU trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thành tích này nhiều gấp 3 lần những gì anh làm được trong 17 trận trước đó cùng đội bóng mới.

Có thể thấy, Carrick không chỉ cải thiện tinh thần cho MU, mà còn phát huy được giá trị của những bản hợp đồng mà người tiền nhiệm Ruben Amorim yêu cầu mua về nhưng không biết sử dụng.