MU được loan báo đang tìm cách đưa 2 ngôi sao La Liga đến Ngoại hạng Anh.

Balde (Barca) là 1 trong 2 sao La Liga được MU nhắm ký hè này. Ảnh: Sportskeeda

Theo các nguồn tin, MU sẽ thực hiện nhiều cải tổ trong mùa hè, nhất là tuyến giữa. Thầy trò Carrick đang đầy hi vọng lấy vé dự Cúp C1 mùa sau có kế hoạch bổ sung 1 tiền vệ cánh trái, 1 tiền đạo cắm, 1 hậu vệ trái, 1 hậu vệ phải và có thể thêm cả 1 thủ môn mới, trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 hứa hẹn vô cùng bận rộn.

Đội chủ sân Old Trafford được cho muốn các bản hợp đồng mới đều đã có kinh nghiệm chơi ở Ngoại hạng Anh, nhưng có thể sẽ làm ngoại lệ với 2 sao La Liga.

Cái tên đầu tiên được MU nhắm đến là hậu vệ trái Alejandro Balde của Barca – cầu thủ được định giá ở mức hơn 60 triệu euro.

Teamtalk cho hay, ‘Quỷ đỏ’ dự kiến trả giá ban đầu cho thương vụ này là 40 triệu euro. Mundo cung cấp thêm, Inter Milan cũng tham gia cuộc đua ký Balde, và Barca sẵn sàng bán Balde, nếu được giá.

Bên cạnh đó, theo Fichajes, ngôi sao La Liga thứ 2 trong danh sách mục tiêu mua sắm của MU là tiền vệ Pape Gueye (Villarreal).

Ngôi sao 27 tuổi đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp và MU được cho sẵn sàng chi 60 triệu euro để có được anh.

Nếu thực hiện thương vụ kép ký 2 sao La Liga – Gueye và Balde, MU dự kiến tốn khoảng 120 triệu euro.

MU cũng theo sát tình hình Van de Ven ở Tottenham và dành sự quan tâm lớn với ngôi sao tuyển Hà Lan. Ảnh: Transfer News Live

Ngoài 2 mục tiêu trên, MU được cho hiện bước vào cuộc đua tranh với Liverpool giành hậu vệ Mickey van de Ven của Tottenham, đội bóng đứng trước nguy cơ rớt hạng mùa này.

Theo Teamtalk, Van de Ven sẵn sàng rời Tottenham vào cuối mùa (dù còn hợp đồng đến 2029) và hiện cân nhắc nghiêm túc các lựa chọn.

Tuyển thủ Hà Lan có thể chơi ở vị trí trung vệ cũng như một hậu vệ cánh trái, thu hút sự quan tâm của nhiều ‘ông lớn’ với Liverpool và Real Madrid đều được nhắc đến.

Nếu có vé dự Champions League mùa tới, cơ hội để MU chiêu mộ Van de Ven càng khả thi hơn, vì cầu thủ này rất muốn được ra sân thường xuyên ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

MU thể hiện sự quan tâm rất lớn dành cho Van de Ven. Nhưng giá cho cầu thủ này có thể được Tottenham đẩy lên cao tới 100 triệu bảng (114,5 triệu euro), khi được nhiều đội bóng săn đón.