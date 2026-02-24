Opta đưa ra con số thống kê đáng ngưỡng mộ với Michael Carrick khi sắm vai HLV tạm quyền ‘Quỷ đỏ’. Nếu tính ở cả 2 giai đoạn (gồm cả thời gian ngắn vào 2021), cựu tiền vệ vẫn đang có thành tích bất bại cùng MU, với 7 thắng, 2 hòa.

Ở giai đoạn hiện tại, Carrick giúp MU giành 16 trong số 18 điểm tuyệt đối, chiếm giữ vị trí thứ 4 trong BXH Ngoại hạng Anh, sau 27 vòng đấu.

Carrick dù gặt kết quả tốt cùng MU nhưng vẫn không được đồng đội cũ Gary Neville ủng hộ nắm đội lâu dài. Ảnh: Fabrizio Romano

Cụ thể, đội thắng Man City và Tottenam với cùng tỷ số 2-0, hạ Asrenal 3-2 và có được kết quả tương tự khi tiếp Fulham, trước khi bị chia điểm (1-1) với West Ham và mới nhất thắng 1-0 trên sân Everton.

Với chuỗi bất bại 9 trận, Carrick tiến gần kỷ lục của Herbert Bamlett, người có 10 trận bất bại và Ole Solskjaer (11 trận).

Bất kể thành tích ấn tượng của Carrick, cựu đội trưởng và là đồng đội cũ – Gary Neville vẫn giữ quan điểm, MU phải tìm HLV trưởng mới ở mùa giải tiếp theo.

“MU phải tìm một HLV khác ngay lúc này, vì thực tế bạn không thể biết kết quả sẽ ra sao. Nếu Carrick đưa MU giành vé dự Cúp C1 mùa sau, hẳn sẽ có rất nhiều người ủng hộ anh ấy được bổ nhiệm chính thức.

Tôi không phản đối điều đó, vì tôi rất yêu quý Carrick, nhưng tôi vẫn nghĩ MU nên chọn một HLV tầm cỡ thế giới.

Hai lần bổ nhiệm gần nhất, MU đều chọn những HLV còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ole Solskjaer cũng từng trở lại và nắm đội, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã không thành công như mong đợi. Do vậy mà tôi nghĩ MU tốt nhất là giảm thiểu rủi ro khi đưa ra quyết định về ghế HLV trưởng”.

MU hiện xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh với 48 điểm, sau 27 trận, kém Aston Villa xếp trên là 3 điểm.

Theo báo chí Anh, điều lãnh đạo MU còn đắn đo với Carrick là do chỉ cùng đội tranh tài ở Premier League, nên không thể đánh giá đầy đủ được, nhất là sân chơi Champions League sẽ hoàn toàn khác.

Theo báo chí Anh, MU không có nhiều lựa chọn HLV trưởng hàng đầu, khi Ancelotti sắp gia hạn tuyển Brazil, Luis Enrique sẽ gắn bó PSG đến 2030, hay Thomas Tuchel cũng ký mới Tam sư,…