Đội bóng nước Anh đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Fenerbahce nhờ pha lập công duy nhất của Jadon Sancho.

Tielemans là cầu thủ cuối cùng của Aston Villa bị rút ra sân, vào thay là George Hemmings.

Unai Emery hét vào mặt Tielemans lúc rút học trò ra sân

Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ dường như đã chọc giận HLV Emery lúc rời sân, đến nỗi nhà cầm quân người Tây Ban Nha mắng mỏ rồi đẩy Tielemans bên ngoài đường piste.

Hành động gây sốc của Unai Emery khiến fan Villa hoang mang và lập tức lan truyền nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Một CĐV đặt dấu hỏi: "Cái gì đang xảy ra vậy?". Người khác thì nói: "Tại sao Emery lại nổi nóng với Tielemans?"

Kết thúc trận đấu, HLV của Aston Villa cố gắng làm dịu tình hình. Ông nói về Tielemans: "Cậu ấy giống như con trai tôi vậy".

Emery đẩy Tielemans trong cơn thịnh nộ - Ảnh: SunSport

Cựu hậu vệ Joleon Lescott tỏ ra không hài lòng với hành động của Emery. Anh chia sẻ trong chương trình bình luận:

"Đó có thể là hành động vô hại, nhưng tôi không thích điều đó, bất kể lý do là gì.

Nếu tình huống ngược lại xảy ra và một cầu thủ từ chối bắt tay HLV thì sẽ có sự phản ứng dữ dội. Mọi người sẽ đặt câu hỏi về tư duy và tính chuyên nghiệp của anh ta."

Xem video (nguồn: SunSport)