SauCasemiro từ chỗ tưởng phải ‘bật bãi’ khỏi Old Trafford ở chuyển nhượng mùa hè 2025, thì nay mọi chuyện đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Ngôi sao 33 tuổi trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình của Ruben Amorim và được thuyền trưởng người Bồ đánh giá cao. Theo một số nguồn tin, Amorim còn khuyên các cầu thủ MU, hãy học hỏi Casemiro về cách chiến đấu để giành lại vị trí, tính chuyên nghiệp và không bỏ cuộc.

Ruben Amorim muốn MU gia hạn hợp đồng với Casemiro. Ảnh: Planet Football

Casemiro gia nhập MU vào mùa hè 2022, sau khi đã giành mọi vinh quang ở Real Madrid. Anh chơi rất hay trong mùa đầu tiên, nhưng giảm tầm ảnh hưởng ở Old Trafford năm sau đó và thực sự đánh mất mình ở chiến dịch trước trong nỗi thống khổ chung của MU.

Nhưng tiền vệ 33 tuổi đã hồi sinh mùa này và Ruben Amorim được cho muốn giữ Casemiro ở lại thêm khi hợp đồng của anh với MU sẽ hết hạn vào hè năm sau.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẵn sàng đề nghị hợp đồng mới với Casemiro, nhưng với điều kiện anh phải giảm lương.

Casemiro đang được MU trả lương rất cao, khoảng 350.000 bảng/tuần. Dù có không ít đội bóng quan tâm, nhưng khó CLB châu Âu nào chịu chi ra con số ấy, nhất là khi tiền vệ Brazil sẽ 34 tuổi vào tháng 2 năm sau (23/2/2026).

Nếu chọn tiền, Casemiro có thể sang Saudi Pro League, nơi anh không thiếu những lời đề nghị. Còn muốn tiếp tục gắn bó MU, theo một số nguồn tin, anh sẽ phải chấp nhận giảm mạnh lương – với mức tối đa Quỷ đỏ có thể trả: 150.000 bảng/tuần.

Casemiro hiện đang tập trung cùng tuyển Brazil do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt, ở kỳ FIFA Days tháng 11 (12-19/11). Do đã giành vé dự World Cup 2026, nên Brazil chỉ có trận đá giao hữu với Senegal vào 23h tối mai (15/11). Trong khi đó, trận đấu tiếp theo của MU là tiếp Everton, lúc 3h ngày 25/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh, nơi đội hiện xếp thứ 7 trên BXH.