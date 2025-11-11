MU phải trải qua giai đoạn đầu mùa khó khăn, đẩy áp lực lớn lên đôi vai HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, đội bóng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, với 5 trận bất bại và vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Khi được hỏi "Ai là cầu thủ quan trọng nhất của MU lúc này", Rio Ferdinand trả lời: "Tôi không nghĩ đó là một người. Không thể chỉ là một người.

De Ligt thi đấu ngày cảng ổn định - Ảnh: RFI

De Ligt là hậu vệ xuất sắc nhất MU mùa này. Cậu ấy còn biết ghi bàn, như cú đánh đầu tung lưới Tottenham cuối tuần qua.

Xét về khả năng pressing, De Ligt rất quyết đoán, sẵn sàng di chuyển xa sân để thực hiện động tác phòng ngự. Khả năng cản phá, ngăn chặn đối phương dứt điểm cũng hết sức ấn tượng.

Mbeumo thì như một vụ nổ vậy. Anh ấy vào sân và nhanh chóng trở thành trụ cột, giúp chúng tôi kiểm soát bóng trong hai hoặc ba giây, ghi những bàn thắng, tạo ra nhiều cơ hội cho MU.

Đến cuối mùa, tôi nghĩ Mbeumo sẽ là một trong những cầu thủ chạy cánh toàn diện nhất Premier League. Chàng trai này làm được mọi thứ, chỉ cần tiếp tục thể hiện điều đó một cách nhất quán trong màu áo đỏ."

Mbeumo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho MU - Ảnh: MUFC

Trong khi đó, một người khác ít tiếng tăm hơn De Ligt và Mbeumo khi gia nhập Red Devils nhưng dần trở nên quan trọng với đội bóng vài tuần trở lại đây.

Người đàn ông đó là Senne Lammens, thủ môn 23 tuổi đầu quân MU với giá 21,8 triệu bảng Anh từ Royal Antwerp.

Rio Ferdinand tiếp tục: "Thủ môn nữa. Bạn không thể nói rằng bất kỳ ai cũng có thể là cầu thủ quan trọng nhất nếu không có thủ môn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà MU đang sở hữu một người gác đền được tất cả các cầu thủ tin tưởng, khi phong độ toàn đội đang cải thiện."