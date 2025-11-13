Nguồn đáng tin cậy từ SunSport cho hay, MU sẽ tránh xa bất ký bản hợp đồng vội vàng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, để dành sự ưu tiên củng cố hàng tiền vệ vào mùa hè.

Sesko vừa bị loại khỏi danh sách tập trung tuyển Slovenia sau khi tập tễnh rời sân cuối trận MU vs Tottenham. Chấn thương của tiền đạo trị giá 74 triệu bảng không quá nghiêm trọng.

Amorim sẽ tận dụng nguồn cầu thủ trẻ từ học viện - Ảnh: SunSport

Mặc dù vậy, Benjamin Sesko sẽ cần vài tuần dưỡng thương. Trong hoàn cảnh đó, HLV Amorim sẽ triệu tập Joshua Zirkzee vào đội hình chính.

Tiền đạo Hà Lan không phải mẫu đá cắm thực thụ. Chính vì thế, Zirkzee sẽ được sử dụng linh hoạt trên hàng công, lúc đội bóng không đủ lực lượng.

MU cũng chuẩn bị mất đi chân sút lợi hại nhất kể từ đầu mùa Bryan Mbeumo, cùng với Amad Diallo và Noussair Mazraoui do phải trở về làm nhiệm vụ tại cúp châu Phi, diễn ra từ ngày 21/12 đến 18/1.

Điều đó đồng nghĩa, sẽ có thêm chỗ trống trên băng ghế dự bị cho các cầu thủ trẻ thay thế.

Ruben Amorim định học theo cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, tin tưởng trao cơ hội cho những tài năng mới nổi xuất thân từ học viên MU.

Nổi bật nhất trong số đó là Chido Obi. Tiền đạo 17 tuổi từng có 8 lần ra sân cùng đội một mùa trước, hiện sẵn sàng xung trận nếu được ra sân thử lửa.

Shea Lacey (18 tuổi) được ví như "Messi mới" nhờ sở hữu kèo trái điêu luyện. Cậu có thể được Amorim sử dụng ở nửa sau của mùa giải trong vai trò chạy cánh phải.