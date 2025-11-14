Messi vừa khiến cả làng bóng đá thế giới nháo nhào sau khi tung loạt ảnh bí mật ‘đột nhập’ sân Camp Nou đang xây dở, vào đêm Chủ nhật vừa qua. Chân sút vĩ đại số 10 trở lại chốn cũ, nhân đợt tập trung của tuyển Argentina tại Valencia.

Điều đáng nói, Barca không hay biết gì về việc ghé thăm của Leo Messi, cho đến khi nhìn thấy loạt ảnh như số đông mọi người.

Việc Messi bất ngờ trở lại lần đầu tiên kể từ mùa hè 2021 ra đi trong nước mắt, gây nhiều hoài niệm, nhất là khi anh vẫn chưa có cơ hội nói lời tạm biệt với người hâm mộ.

HLV Hansi Flick được cho tuyên bố sẽ rời Barca ngay lập tức, nếu CLB đưa Messi trở lại. Ảnh: Defensa

Và cũng từ đây xuất hiện những đồn đoán về việc Messi trở lại chơi cho Barca một lần nữa, chẳng hạn theo dạng cho mượn ngắn hạn trong quãng nghỉ giữa 2 mùa của MLS để số 10 duy trì phong độ hướng đến World Cup 2026.

Tuy nhiên, khả năng đó khó xảy ra, một khi Joan Laporta còn làm Chủ tịch CLB Barca. Chưa kể, theo Defensa, HLV Hansi Flick cũng phản đối ý tưởng đưa số 10 huyền thoại trở lại.

Vị chiến lược gia người Đức được cho đã nói với lãnh đạo Barca, đó không phải là một ý tưởng hay và không muốn có Messi trong đội của mình. Nếu CLB chọn đưa siêu sao Argentina trở lại, ông sẽ ra đi ngay lập tức.

Theo một số suy đoán, việc Messi bất ngờ ghé thăm Camp Nou không phải là ‘nổi hứng’ mà sâu xa là lời ‘tuyên chiến’ ngầm với Chủ tịch Joan Laporta, người có mục tiêu tái tranh cử vào năm sau.

Với Messi, Laporta đã bội ước khiến anh phải rời Barca và điều đó thực sự là nỗi đau.

Messi mong một ngày trở lại Camp Nou, nhưng chắc chắn sẽ trong một vai trò mới và người ta tin rằng, anh đã có kế hoạch cụ thể cho điều đó.