Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa bao giờ ngần ngại phê phán học trò của mình nếu họ làm những điều không đúng.

Ruben Amorim áp dụng cách tiếp cận cứng rắn kể từ ngày tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford. Điều đó dẫn đến cuộc thanh trừng hồi hè, với hàng loạt "ông kễnh" bật bãi khỏi Old Trafford.

HLV Amorim không hài lòng với hiệu suất làm việc của Ugarte - Ảnh: SunSport

Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Antony là những cái tên phải ra đi vì thái độ và hành động không phù hợp tiêu chuẩn mà Amorim đặt ra.

The Athletic cho hay, trong một buổi họp toàn đội, cựu HLV Sporting Lisbon cũng chỉ trích Ugarte, người ông từng làm việc cùng ở đội bóng Bồ Đào Nha từ năm 2021 đến 2023.

Amorim cho rằng, Ugarte xao nhãng tập luyện, khiến cường độ vận động giảm xuống, dẫn đến việc đánh mất phong độ thời gian gần đây.

Thực tế, kể từ ngày chuyển đến Manchester, tiền vệ người Uruguay vẫn chưa chứng tỏ được mình xứng đáng với mức giá 51 triệu bảng Anh mà MU từng bỏ ra chiêu mộ.

Mùa này, Ugarte mới chỉ đá chính 2 trận ở Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh Casemiro và Bruno Fernandes được ưu tiên đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm.

Các cầu thủ MU cũng đồng tình với những gì Amorim đang làm tại Old Trafford. Họ cho rằng, phương pháp huấn luyện của chiến lược gia 40 tuổi tuy nghiêm khắc nhưng rất công bằng.

Amorim đang cố gắng tạo ra môi trường làm việc chăm chỉ. Điều này càng được hỗ trợ khi CLB ký hợp đồng với các tiền đạo giàu khát khao chiến đấu như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha.