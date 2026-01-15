Thêm một thất bại

Thất bại của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026 không phải là cú sốc (nhiều tờ báo đã dự đoán trước), nhưng vẫn mang cảm giác thất vọng.

Đó là một dấu lặng nặng nề trong bức tranh toàn cảnh của bóng đá Thái Lan suốt hơn một năm qua.

U23 Thái Lan không vượt qua được vòng bảng U23 châu Á. Ảnh: AFC

Hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt trận cuối, khép lại vòng bảng với chỉ 2 điểm và đứng cuối bảng D, “Voi chiến” thêm một lần nữa dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á.

Đây là kỳ thứ 3 liên tiếp Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng sân khấu trẻ bóng đá châu lục, kể từ sau dấu mốc 2020 – khi đá sân nhà.

Xét riêng giải đấu tại Saudi Arabia, U23 Thái Lan không phải đội chơi kém cỏi hoàn toàn. Họ tổ chức lối chơi tương đối chặt chẽ, không vỡ trận, không thua đậm trước các đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, vấn đề quen thuộc lại lộ rõ, khi U23 Thái Lan thiếu khả năng tạo khác biệt. Hai trận hòa và 1 thất bại phản ánh hình ảnh một đội bóng an toàn, nhưng không đủ sắc bén để giành chiến thắng khi cần.

Ở cấp độ châu Á, sự chắc chắn là chưa đủ nếu không đi kèm bản lĩnh tấn công và khả năng định đoạt trận đấu.

Thất bại này càng đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh rộng hơn của bóng đá Thái Lan năm 2025 – một năm có thể xem là đầy biến động và thất vọng.

Trước U23 châu Á, U23 Thái Lan không đạt được mục tiêu tại giải U23 Đông Nam Á. Tiếp đó là SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà.

Thất bại tiếp nối với bóng đá Thái Lan. Ảnh: AFC

SEA Games 33 vốn được kỳ vọng như cơ hội lấy lại niềm tin, nhưng lại kết thúc bằng nỗi buồn lớn khi Thái Lan không giành được thành tích như mong đợi. Thậm chí, họ thất bại cả futsal lẫn bóng đá nữ.

Nỗi lòng Madam Pang

Sau thất bại tại SEA Games, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam – hay Madam Pang – đã công khai gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Gần đây, Madam Pang một lần nữa xin lỗi công khai trước Ủy ban Olympic Thái Lan, trong lúc U23 châu Á đang diễn ra.

Đó là hành động thể hiện trách nhiệm và sự thẳng thắn của người đứng đầu, nhưng lời xin lỗi ấy cũng đồng thời cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Bóng đá Thái Lan, đặc biệt ở các đội tuyển trẻ, không chỉ đối mặt với một giải đấu thất bại, mà là chuỗi kết quả không đạt kỳ vọng kéo dài.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ trẻ, đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng trải qua một năm không trọn vẹn khi thất bại tại ASEAN Cup. Việc không thể bảo vệ vị thế ở sân chơi khu vực càng khiến bức tranh tổng thể trở nên u ám hơn.

Từ U23 Đông Nam Á, SEA Games, ASEAN Cup cho tới U23 châu Á, những kết quả ấy tạo thành một đường nối liền mạch, phản ánh giai đoạn khó khăn thực sự của bóng đá Thái Lan.

Nhiều vấn đề tồn tại khiến bóng đá Thái Lan thất bại. Ảnh: AFC

Trở lại với U23 châu Á, việc không cải thiện được thành tích so với các kỳ 2022 và 2024 đặt ra câu hỏi về tính liên tục và hiệu quả trong công tác đào tạo, chuyển tiếp lực lượng trẻ.

HLV thay đổi, cầu thủ thay đổi, mục tiêu vẫn được nhắc lại, nhưng kết quả cuối cùng thì không. Điều đó cho thấy vấn đề có thể không nằm ở cá nhân hay một giải đấu cụ thể, mà ở cách hệ thống vận hành và phát triển cầu thủ trẻ trong dài hạn.

Ở thời điểm hiện tại, thất bại của U23 Thái Lan tại U23 châu Á không nên được nhìn nhận như một cú trượt chân đơn lẻ, mà là một phần của chuỗi kết quả cần được phân tích nghiêm túc.

Sự thẳng thắn thừa nhận khó khăn, như cách Madam Pang vừa làm, là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là những điều chỉnh mang tính chiến lược, để bóng đá Thái Lan không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn của hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng ở mỗi giải đấu mới.

