Giới truyền thông Anh đưa tin, ban lãnh đạo MU đang nhắm tới Adam Wharton như một mục tiêu chiến lược để thay thế Casemiro trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa.

Sau khi Casemiro chính thức được xác nhận sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải, khi hợp đồng hết hạn và không kích hoạt điều khoản gia hạn, các quan chức “Quỷ đỏ” cũng xác định rõ cần bổ sung tiền vệ trung tâm trẻ, giàu triển vọng để xây dựng tương lai.

Adam Wharton là ưu tiên của MU để xây dựng tuyến giữa. Ảnh: CPFC

Thương vụ này không chỉ khỏa lấp khoảng trống chuyên môn sau khi Casemiro ra đi, mà còn xây dựng dự án bóng đá dài hạn, như Sir Jim Ratcliffe mong muốn.

Trọng tâm của chiến lược là Wharton của Crystal Palace, người đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Premier League và bóng đá châu Âu.

Tài năng của Wharton thu hút sự quan tâm từ một loạt đội bóng lớn ở châu Âu nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, điều phối bóng và sáng tạo ở tuyến giữa.

Ngoài MU, một số “ông lớn” như Liverpool, Man City, Chelsea và Real Madrid đều được cho là có liên hệ với Wharton – người sẽ tròn 22 tuổi vào ngày 6/2.

Sự quan tâm này cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trên thị trường chuyển nhượng.

Tờ The Guardian ghi nhận Real Madrid là đối thủ lớn nhất của MU trong cuộc đua ký hợp đồng với tiền vệ người Anh – gương mặt mà Thomas Tuchel nhắm đến cho World Cup 2026.

Crystal Palace vừa chia tay Marc Guehi (sang Man City), nên đội bóng London không có ý định bán thêm Wharton trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Vì thế, theo The Guardian, Wharton sẽ trở thành một trong những điểm nóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Wharton đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ linh hoạt, phù hợp với chiến lược phát triển của MU, đặc biệt là nhu cầu của Sir Ratcliffe trong việc xây dựng bản sắc riêng ở Old Trafford.