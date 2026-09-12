2h00 ngày 13/9, sân Bernabeu:

Không có nhiều sân vận động trên thế giới mà khán giả lại huýt sáo chính đội nhà khi đang dẫn bàn, nhưng ở Bernabeu thì điều đó chẳng có gì lạ, nhất là khi đối thủ mới là đội chơi hay hơn.

Hồi giữa tuần, trong trận Real Madrid tiếp Inter ở Champions League, những tiếng la ó tập trung vào Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Ngay cả khi ghi bàn, Mbappe và Vinicius vẫn bị la ó vì thái độ. Ảnh: Diario AS

Không chỉ thiếu sắc bén trước khung thành, cả hai còn thường xuyên tự cho phép mình “đặc quyền” không tham gia phòng ngự, điều khiến các CĐV khó chịu.

Cũng phải nói rằng hai cầu thủ này gần như chưa bao giờ thực sự chú trọng đến phòng ngự trong sự nghiệp.

Họ xây dựng tên tuổi bằng cách gần như chỉ tập trung vào tấn công. Nhưng trong bóng đá hiện đại, nếu có hai cầu thủ không phòng ngự, cả hệ thống sẽ trở nên mong manh và mất cân bằng.

Mbappe rất khó chịu mỗi khi người ta nhắc đến việc anh không mấy tích cực phòng ngự. Anh nổi nóng và đáp lại bằng cách viện dẫn những bàn thắng của mình.

Nhưng điều khán giả mong muốn là ngoài việc chỉnh lại thước ngắm, Mbappe cần chơi đồng đội hơn, hỗ trợ giành lại bóng thay vì đứng từ xa nhìn mọi chuyện như thể giai đoạn ấy của trận đấu chẳng liên quan gì đến mình.

Rõ ràng không ai ở Real Madrid yêu cầu Mbappe phải liên tục chạy nước rút 50 mét để lui về phòng ngự. Chỉ cần anh đừng tỏ ra hờ hững và lập tức phản ứng sau khi để mất bóng là đủ.

Vinicius còn có bài toán phức tạp hơn. Ngoài việc phải thấm nhuần trách nhiệm phòng ngự và tinh thần hỗ trợ đồng đội, anh còn cần chứng minh rằng mình cuối cùng đã trưởng thành.

Các Madridista yêu cầu Vini tránh những tranh cãi không cần thiết, tập trung vào bóng đá và giúp ích cho đội bóng.

Jose Mourinho còn rất nhiều việc phải làm. Ông phải khiến Mbappe và Vinicius thay đổi tư duy, đồng thời giúp họ thôi hờn dỗi mỗi khi bị khán giả Bernabeu phản ứng.

Mourinho còn nhiều việc phải làm. Ảnh: RMCF

Ở vòng 5 La Liga, trận tiếp Rayo Vallecano sẽ là thử thách không nhỏ với Mourinho.

Rayo Vallecano luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào. Dù thua đậm Barca với 5 lần thủng lưới, họ vẫn buộc đội bóng của Hansi Flick bị thủng lưới 2 lần.

Nếu các ngôi sao không chịu phòng ngự, Real Madrid hoàn toàn có thể trải qua trận derby khó khăn và Bernabeu lại vang lên những tiếng la ó.

Lực lượng:

Real Madrid: Militao, Mendy, Rodrygo chấn thương.

Rayo Vallecano: Batalla, Luiz Felipe, Nteka, Palazon, Vertrouwd chấn thương. De Frutos, Fran Perez bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella: Bernardo Silva, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Rayo Vallecano (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, Alvaro Garcia.