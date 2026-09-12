Cuối tuần trước, Xabi Alonso vừa phải nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV Chelsea, khi đội bóng của ông thua ĐKVĐ Arsenal 1-2 tại sân Emirates.

The Blues tưởng như tiếp tục nếm trái đắng trước Leeds United ở Cúp Liên đoàn. Cầu thủ áo xanh bị chính các cổ động viên tại Stamford Bridge la ó khi bước vào giờ nghỉ.

Chelsea đang chơi tấn công tốt - Ảnh: BR

Tuy nhiên, những trụ cột vào sân từ ghế dự bị như Morgan Rogers, Cole Palmer và Pedro Neto tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, giúp The Blues thắng đậm 6-3 để giành vé vào vòng 4.

Đội bóng Tây London đặt tham vọng cạnh tranh nghiêm túc chức vô địch Premier League. Chelsea hiện đứng thứ tư trên BXH, kém hai đội toàn thắng là Man City và Arsenal ba điểm.

Thầy trò Alonso có lý do để tự tin trước trận đấu hôm nay, bởi họ chưa từng thua Hull trong 10 lần đối đầu tại Premier League, với 8 chiến thắng và 3 trận hòa.

Dẫu vậy, những hạn chế ở hàng phòng ngự tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại. Chelsea trải qua 19 trận liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh mà không giữ sạch lưới, đồng thời nhận 7 bàn thua chỉ sau ba vòng đầu.

Hull là hiện tượng bất ngờ của Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng chú ý, họ là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa để thủng lưới tại giải quốc nội.

"Những chú hổ" giành 7/9 điểm tối đa. Hai chiến thắng liên tiếp trước MU với tỷ số 2-0 và Coventry 1-0 được nối tiếp bằng trận hòa không bàn thắng trên sân Aston Villa.

Đội bóng áo xanh được đánh giá cao hơn đối thủ - Ảnh: Khelnow

Dù vậy, chuỗi trận bất bại của Hull kết thúc hồi giữa tuần. Với đội hình xáo trộn, họ thua Sunderland 0-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn.

HLV trưởng Sergej Jakirovic phải giải quyết bài toán hòa nhập hàng loạt tân binh. Sau kỳ chuyển nhượng bận rộn với 18 bản hợp đồng, chiến lược gia Bosnia cần nhanh chóng giúp những cầu thủ mới bắt kịp nhịp độ.

Hull chưa từng thắng sau 18 lần hành quân đến sân Stamford Bridge, hòa 3 và thua tới 15 trận. Trước Chelsea tấn công rực lửa dưới thời Xabi Alonso, đội khách khó lòng có điểm.

Dự đoán: Chelsea thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Moises Caicedo và Marco Palestra chấn thương.

Hull City: Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Iroegbunam và Paddy McNair chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Gourna-Douath, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.