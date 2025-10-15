Tuyển thủ Maroc không thi đấu cho Quỷ đỏ kể từ ngày 20/9 do dính chấn thương. Tuy nhiên, anh đã có mặt tại trại huấn luyện ĐTQG ở loạt đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vừa qua.

Mazraoui vẫn đang trong quá trình đánh giá y tế và phục hồi toàn diện nên không chơi cả hai trận đấu cùng tuyển Maroc.

Mazraoui (đỏ) có thể tái xuất cuối tuần này - Ảnh: Alamy

Tuần này, hậu vệ 27 tuổi trở lại trung tâm Carrington để tập luyện, chuẩn bị cho trận thư hùng gặp Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Cựu cầu thủ Bayern Munich gặp vấn đề về thể lực trước khi mùa bóng 2025/26 khởi tranh, khiến anh lỡ 4/5 trận giao hữu của MU.

Mazraoui phải ngồi ngoài hơn một tháng và tái xuất trong chiến thắng 3-2 trước Burnley cuối tháng 8. Tiếp đó, anh ra sân hai trận đấu khác gặp Man City rồi Chelsea.

Tuy nhiên, Mazraoui lại vắng mặt ở các trận gặp Brentford và Sunderland vì một chấn thương bí hiểm. Giờ là thời điểm tuyệt vời để anh trở lại, gia cố sức mạnh cho hàng thủ Quỷ đỏ.

Mazraoui là thành viên chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Amorim áp dụng cho MU. Mùa trước, ngôi sao người Maroc đá chính 38/42 trận mà nhà cầm quân Bồ Đào Nha phụ trách.

Thống kê cho thấy, Mazraoui chơi tổng cộng 57 trận ở mùa giải 2024/25 và chỉ nghỉ khoảng thời gian ngắn hồi đầu năm do bị ốm. Tuy nhiên, đến mùa bóng này, anh mới chỉ thi đấu 3 trận.

Sự đa năng của cựu cầu thủ Bayern Munich giúp Amorim điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, bởi Mazraoui có thể đảm nhiệm vai trò chạy cánh phải (wing-back) hoặc trung vệ lệch phải (right centre-back).