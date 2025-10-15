Đội bóng thành Manchester đang tiếp tục giảm quỹ lương với sự ra đi của một loạt cầu thủ có thu nhập cao trong kỳ chuyển nhượng hè qua.

Casemiro đang hưởng thù lao cao nhất tại Old Trafford 375.000 bảng/tuần, nhưng lãnh đạo MU vẫn xem ngôi sao Brazil là cầu thủ giá trị trong đội hình của Ruben Amorim.

Casemiro có thể được ký tiếp hợp đồng với MU - Ảnh: Goal

Giao kèo giữa Casemiro và MU còn thời hạn đến tháng 6/2026, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Các sếp Quỷ đỏ có thể kích hoạt nó nếu cựu cầu thủ Real Madrid chấp nhận giảm lương xuống dưới 200.00 bảng/tuần.

Thực tế, sau giai đoạn đầu bị Amorim phớt lờ, Casemiro đã nỗ lực chứng minh trên sân tập và gây ấn tượng với ông thầy người Brazil.

Từ đầu mùa giải 2025/26, Casemiro thường xuyên được xếp đá chính trên hàng tiền vệ Red Devils, cùng đội trưởng Bruno Fernandes.

MU đang lên kế hoạch tái thiết khu trung tuyến hè tới, với ít nhất một bản hợp đồng lớn dự kiến được ký kết.

Mặc dù vậy, Casemiro có thể tiếp tục ở lại, trong bối cảnh tương lai Kobbie Mainoo không chắc chắn, còn Manuel Ugarte chưa thể thích nghi môi trường Ngoại hạng Anh.

Mới đây, cựu binh 33 tuổi đã chơi đủ 90 phút cả hai trận giao hữu của Brazil gặp Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế nên, cơ hội để anh ra sân từ đầu ở cuộc chạm trán Liverpool cuối tuần này tương đối thấp.

Casemiro đá chính 4/5 trận đầu tiên tại Premier League mùa này nhưng anh bị đuổi khỏi sân do nhận 2 thẻ vàng trong chiến thắng Chelsea.

Vắng mặt trận thua Brentford vì án treo giò, Casemiro được HLV Amorim đưa trở lại đội hình xuất phát trong chiến thắng Sunderland (chơi 85 phút).