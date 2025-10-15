Amad Diallo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng trong màu áo đội tuyển quốc gia với pha sút phạt thành bàn đẹp mắt, cũng như đã kiến tạo cho đồng đội mở tỷ số.

Cầu thủ chạy cánh của MU góp công lớn giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Kenya 3-0 ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Amad Diallo ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Bờ Biển Ngà - Ảnh: Anesu Masunda

Chiến thắng này giúp “Những chú voi” khép lại hành trình vòng loại đầy ấn tượng với 26 điểm sau 10 trận, giành tấm vé đến Bắc Mỹ một cách thuyết phục sau hai kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt.

Đáng chú ý, xuyên suốt 10 trận đấu, Bờ Biển Ngà không để lọt lưới bàn nào - một thành tích phòng ngự xuất sắc chỉ có Tunisia làm được điều tương tự.

Với phong độ ổn định, lối chơi gắn kết và dàn sao đang đạt độ chín, Bờ Biển Ngà được kỳ vọng sẽ là một trong những đại diện sáng giá của châu Phi tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Niềm vui vỡ òa của Bờ Biển Ngà với tấm vé dự World Cup 2026 - Ảnh: HMA

Châu Phi có tổng cộng 9 đội tuyển góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, gồm Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tunisia.

Hai suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận play-off giữa Nigeria vs Gabon và Cameroon vs Congo. Đội thắng tại vòng này sẽ bước vào FIFA Play-off Tournament để tranh vé cuối cùng đến World Cup 2026.