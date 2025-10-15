Argentina thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu, nơi Lionel Messi tiếp tục sắm vai linh hồn của đội bóng xứ Tango.

Ngay phút 14, Mac Allister mở tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng, khởi đầu cho màn “dạo nhạc” tưng bừng của Argentina.

Messi đóng góp cú đúp kiến tạo cho đồng đội lập công - Ảnh: AFA

Chưa đầy 10 phút sau, Messi kiến tạo tinh tế để Montiel nhân đôi cách biệt. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì khi Mac Allister hoàn tất cú đúp ở phút 36, giúp Argentina dẫn 3-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni không hề giảm nhịp. Phút 64, pha phản lưới của Echevarria khiến Puerto Rico sụp đổ hoàn toàn.

Những phút cuối trận, Lautaro Martinez lập cú đúp (phút 79 và 84) – cả hai bàn đều có dấu ấn từ đôi chân ma thuật của Messi.

M10 vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội ĐKVĐ World Cup - Ảnh: AFA

Chiến thắng 6-0 không chỉ củng cố vị thế số một Nam Mỹ của Argentina mà còn khẳng định Messi vẫn là trái tim của đội bóng. “Albicelestes” tiếp tục hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 với phong độ hủy diệt và tinh thần đầy khát vọng.

Ghi bàn: Mac Allister 14', 36', Montiel 23', Echevarria 64' - phản lưới, Lautaro Martinez 79', 84'

Đội hình xuất phát:

Puerto Rico: Jesus, Paris, Cardona, Calderon, Echevarria, Angking, Ydrach, Leon, Rivera, Antonetti, Rivera

Argentina: Martinez, Montiel, Balerdi, Otamendi, Gonzalez, Giuliano Simeone, De Paul, Lo Celso, Mac Allister, Messi, Lopez