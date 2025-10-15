Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÔ ĐỊCH U20 THẾ GIỚI 2025 – BÁN KẾT

16/10

03:00

Morocco - Pháp

16/10

06:00

Argentina - Colombia

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28

16/10

05:00

Palmeiras - Bragantino

16/10

05:30

Botafogo - Flamengo

16/10

06:00

Mirassol - Internacional

Sport Recife - Ceara

16/10

07:30

Atletico Mineiro - Cruzeiro

Fortaleza - Vasco da Gama

Santos - Corinthians

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 15

16/10

06:20

Deportivo Pereira - Millonarios

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12

16/10

05:30

Sporting San Jose - Perez Zeledon

16/10

08:30

San Carlos - Deportivo Saprissa

16/10

09:00

Cartagines - Guadalupe FC

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

14/10

23:00

Estonia 1-1 Moldova

15/10

01:45

Andorra 1-3 Serbia

Ireland 1-0 Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 Georgia

Italia 3-0 Israel

Latvia 0-5 Anh

Bồ Đào Nha 2-2 Hungary

Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

15/10

00:15

Qatar 2-1 UAE

15/10

02:30

Saudi Arabia 0-0 Iraq

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

14/10

23:00

Algeria 2-1 Uganda

Nigeria 4-0 Benin

Nam Phi 3-0 Rwanda

15/10

02:00

Bờ Biển Ngà 3-0 Kenya

Morocco 1-0 CH Congo

Senegal 4-0 Mauritania

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

15/10

06:00

Curacao - Trinidad & Tobago

15/10

07:00

Jamaica - Bermuda

15/10

08:00

Panama - Surinam

15/10

09:00

El Salvador - Guatemala

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/10

17:00

Hàn Quốc 2-0 Paraguay

14/10

17:30

Nhật Bản 3-2 Brazil

14/10

23:00

Na Uy 1-1 New Zealand

15/10

00:00

Albania 4-2 Jordan

Nga 3-0 Bolivia

15/10

07:00

Canada - Colombia

15/10

08:00

Mỹ - Australia