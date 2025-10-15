|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÔ ĐỊCH U20 THẾ GIỚI 2025 – BÁN KẾT
16/10
03:00
Morocco - Pháp
16/10
06:00
Argentina - Colombia
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
16/10
05:00
Palmeiras - Bragantino
16/10
05:30
Botafogo - Flamengo
16/10
06:00
Mirassol - Internacional
Sport Recife - Ceara
16/10
07:30
Atletico Mineiro - Cruzeiro
Fortaleza - Vasco da Gama
Santos - Corinthians
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 15
16/10
06:20
Deportivo Pereira - Millonarios
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
16/10
05:30
Sporting San Jose - Perez Zeledon
16/10
08:30
San Carlos - Deportivo Saprissa
16/10
09:00
Cartagines - Guadalupe FC
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
14/10
23:00
Estonia 1-1 Moldova
15/10
01:45
Andorra 1-3 Serbia
Ireland 1-0 Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 Georgia
Italia 3-0 Israel
Latvia 0-5 Anh
Bồ Đào Nha 2-2 Hungary
Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
15/10
00:15
Qatar 2-1 UAE
15/10
02:30
Saudi Arabia 0-0 Iraq
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
14/10
23:00
Algeria 2-1 Uganda
Nigeria 4-0 Benin
Nam Phi 3-0 Rwanda
15/10
02:00
Bờ Biển Ngà 3-0 Kenya
Morocco 1-0 CH Congo
Senegal 4-0 Mauritania
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
15/10
06:00
Curacao - Trinidad & Tobago
15/10
07:00
Jamaica - Bermuda
15/10
08:00
Panama - Surinam
15/10
09:00
El Salvador - Guatemala
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
14/10
17:00
Hàn Quốc 2-0 Paraguay
14/10
17:30
Nhật Bản 3-2 Brazil
14/10
23:00
Na Uy 1-1 New Zealand
15/10
00:00
Albania 4-2 Jordan
Nga 3-0 Bolivia
15/10
07:00
Canada - Colombia
15/10
08:00
Mỹ - Australia