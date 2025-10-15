Tấm vé hoàn hảo

Một buổi tối lạnh ở Riga, ánh đèn trắng phủ lên gương mặt nghiêm nghị của Thomas Tuchel khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số 5-0 trước Latvia không chỉ là một cơn mưa bàn thắng; đó là thông điệp, một bản tuyên ngôn bằng bóng đá.

Tuyển Anh, sau nhiều năm sống giữa ảo tưởng và nỗi ám ảnh thất bại, trở thành đội châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Cùng với Tây Ban Nha, họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào trong suốt chiến dịch vòng loại.

Anh sớm giành vé World Cup 2026. Ảnh: EFE

Ở đường biên, Thomas Tuchel mỉm cười chừng mực, giống như sau mỗi bàn thắng mà các học trò thực hiện (Anthony Gordon 26’, Harry Kane 44’, 45’+4, Tonisevs 58’/phản lưới, Eberechi Eze 86’).

Chiến lược gia người Đức bắt tay các trợ lý, đôi mắt như vẫn đang phân tích điều gì đó. Sau 6 trận vòng loại, 6 chiến thắng, không bàn lọt lưới – những con số biết nói phản chiếu một công trình đang được xây dựng từng viên gạch.

Đó không phải phép màu, mà là hệ quả của tính kỷ luật, khoa học và nỗi ám ảnh kiểm soát – những thứ đã định nghĩa Tuchel từ Dortmund, PSG đến Chelsea.

Tuyển Anh dưới tay Tuchel không còn là tập hợp của những ngôi sao Premier League bị bó chặt trong khuôn khổ bảo thủ. Họ chạy nhiều hơn, pressing cao hơn, và chơi thứ bóng đá chủ động đến mức khiến đối phương hiếm khi vượt qua vạch giữa sân.

Trong tay Tuchel, Declan Rice trở thành bộ điều tiết hoàn hảo, hay Elliot Anderson trở thành hiện tượng giữa sân nhờ lối đá kiểm soát bóng thông minh (anh hoàn thành 121 đường chuyền, nhiều nhất trong lịch sử đối đầu với một cầu thủ Anh trong trận đấu sân khách kể từ tháng 8/2008).

Ở đó, không có chỗ cho Jude Bellingham – người chưa đạt được cảm giác tốt nhất sau quá trình phẫu thuật vai.

Tất nhiên, Harry Kane vẫn là đầu tàu với những bàn thắng quan trọng, nhưng được giải phóng khỏi việc phải gánh vác cả đội.

Dấu ấn Tuchel

Điều đặc biệt không nằm ở sơ đồ – Tuchel không có sơ đồ cố định. Đôi khi là 4-2-3-1, có lúc chuyển sang 3-4-2-1 chỉ sau vài phút. Mấu chốt nằm ở triết lý: mọi pha bóng đều có mục đích, mọi cầu thủ đều có vị trí trong cấu trúc lớn hơn.

“Những ngôi sao không đồng nghĩa với việc hình thành tập thể chiến thắng”, Tuchel từng giải thích lý do loại Bellingham. Câu nói ấy hiện đang rất chính xác.

Cú thăng hoa này đến trong bối cảnh bóng đá Anh đang khát khẳng định bản ngã. Sau chung kết EURO 2024, FA mạo hiểm chọn Tuchel – một người Đức, lạnh lùng, cầu toàn – thay vì tiếp tục con đường an toàn với Southgate hoặc một người Anh khác.

Giờ đây, lựa chọn ấy được đền đáp bằng thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và ít phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân, biến “Tam sư” thành ứng viên World Cup.

Dĩ nhiên, sự hoàn hảo vẫn là ảo ảnh. Tuchel thừa nhận Anh đôi khi bế tắc trước khối phòng ngự thấp – điều Latvia hay Andorra đã thử áp dụng.

Nhưng khác với quá khứ, họ không đánh mất nhịp điệu, không cuống quýt tìm bàn thắng. Họ kiên nhẫn, như thể biết trước chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.

Harry Kane bùng nổ với cú đúp. Ảnh: Squawka Live

Chính ở đó, ta thấy dấu ấn của một HLV từng dẫn dắt những tập thể ám ảnh bởi chi tiết và sự kiểm soát.

Trong phòng họp báo ở Riga, Tuchel được hỏi liệu ông có hài lòng không. Ông đáp bằng giọng trầm: “Chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Vé đi Mỹ, Mexico, Canada là một phần thưởng, nhưng World Cup sẽ là bài kiểm tra thật sự”.

Sau lưng ông, bức tường trắng in logo “England 2026 Qualified” phản chiếu ánh đèn chói, giống như lời nhắc rằng thành công này chỉ là điểm khởi hành.

Anh của Tuchel đang thay đổi – không ồn ào, không khoe mẽ, nhưng hiệu quả đến lạnh lùng. Toàn thắng 6 trận vòng loại và không thủng lưới – một bản tóm tắt hoàn hảo cho chương mở đầu của hành trình có thể viết lại lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Khi tiếng hát “It’s coming home” vang lên nhẹ nhàng trong phòng thay đồ, Tuchel chỉ mỉm cười. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, người Anh hát câu ấy không còn với ảo tưởng, mà với niềm tin.