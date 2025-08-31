MU “cầu cứu” Mourinho

Trận thắng Burnley không đảm bảo tương lai cho Ruben Amorim, và MU được cho là đang có động thái liên hệ với người quen Jose Mourinho.

Mourinho có khả năng trở lại MU thay Amorim. Ảnh: Imago

MU cần sự thay đổi trong phòng thay đồ lẫn chiến thuật, khi Ruben Amorim bị nghi ngờ về mối quan hệ với các cầu thủ. Việc ông “ngồi gác chân” ở khu kỹ thuật trong trận đấu với Burnley là hình ảnh thất vọng.

Các quan chức MU xem Mourinho là người phù hợp để cải thiện tình hình. Ông hiểu rõ Ngoại hạng Anh cũng như phòng thay đồ Old Trafford.

Mặc dù Mourinho vừa bị Fenerbahce sa thải, nhưng sức hút của ông với bóng đá Anh rất lớn. Zinedine Zidane vẫn chờ dẫn tuyển Pháp, nên “Người đặc biệt” đang được MU xem như phao cứu sinh.

Barca đàm phán Harry Kane

Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Chủ tịch Joan Laporta và GĐTT Deco đang triển khai kế hoạch đưa Harry Kane – người vừa có trận 100 với Bayern Munich – về Barcelona.

Barca đang đàm phán với Harry Kane. Ảnh: FCBayern

Ý định của Barca là ký hợp đồng với Kane sau World Cup 2026, nhằm thay thế cho Robert Lewandowski.

Hợp đồng của Harry Kane với Bayern Munich có điều khoản cho phép anh rời Allianz Arena vào mùa hè 2026 với mức giá vừa phải. Bản thân cựu tiền đạo Tottenham từng bày tỏ mong muốn thi đấu cho Barca.

Theo Fichajes, Harry Kane đã đồng ý sơ bộ một số đề nghị cá nhân với Barca. Tuyển thủ Anh bị thuyết phục bởi triết lý bóng đá của Hansi Flick, cũng như đá cùng Lamine Yamal.

Aston Villa mua Paqueta

Trong thời điểm cuối chuyển nhượng mùa hè, Aston Villa đẩy nhanh quá trình đàm phán với West Ham về việc ký hợp đồng với Lucas Paqueta.

Aston Villa chốt kế hoạch mua Paqueta. Ảnh: WHU

HLV Unai Emery cần thêm giải pháp để giúp Aston Villa đua Europa League và thứ hạng cao Ngoại hạng Anh. Paqueta là giải pháp được đánh giá cao.

Paqueta cũng bày tỏ kế hoạch ra đi, khi West Ham sa sút và không còn phù hợp với tham vọng của anh.

HLV Graham Potter cố ngăn cản bán Paqueta. Dù vậy, West Ham được cho là khó từ chối đề nghị 47 triệu bảng kèm các điều khoản phụ mà Aston Villa dành cho tiền vệ người Brazil.