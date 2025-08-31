Tin tức về chuyển nhượng 31/8: MU muốn mời Jose Mourinho trở lại, Barca thỏa thuận Harry Kane, Aston Villa chốt mua Lucas Paqueta.
MU “cầu cứu” Mourinho
Trận thắng Burnley không đảm bảo tương lai cho Ruben Amorim, và MU được cho là đang có động thái liên hệ với người quen Jose Mourinho.
MU cần sự thay đổi trong phòng thay đồ lẫn chiến thuật, khi Ruben Amorim bị nghi ngờ về mối quan hệ với các cầu thủ. Việc ông “ngồi gác chân” ở khu kỹ thuật trong trận đấu với Burnley là hình ảnh thất vọng.
Các quan chức MU xem Mourinho là người phù hợp để cải thiện tình hình. Ông hiểu rõ Ngoại hạng Anh cũng như phòng thay đồ Old Trafford.
Mặc dù Mourinho vừa bị Fenerbahce sa thải, nhưng sức hút của ông với bóng đá Anh rất lớn. Zinedine Zidane vẫn chờ dẫn tuyển Pháp, nên “Người đặc biệt” đang được MU xem như phao cứu sinh.
Barca đàm phán Harry Kane
Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Chủ tịch Joan Laporta và GĐTT Deco đang triển khai kế hoạch đưa Harry Kane – người vừa có trận 100 với Bayern Munich – về Barcelona.
Ý định của Barca là ký hợp đồng với Kane sau World Cup 2026, nhằm thay thế cho Robert Lewandowski.
Hợp đồng của Harry Kane với Bayern Munich có điều khoản cho phép anh rời Allianz Arena vào mùa hè 2026 với mức giá vừa phải. Bản thân cựu tiền đạo Tottenham từng bày tỏ mong muốn thi đấu cho Barca.
Theo Fichajes, Harry Kane đã đồng ý sơ bộ một số đề nghị cá nhân với Barca. Tuyển thủ Anh bị thuyết phục bởi triết lý bóng đá của Hansi Flick, cũng như đá cùng Lamine Yamal.
Aston Villa mua Paqueta
Trong thời điểm cuối chuyển nhượng mùa hè, Aston Villa đẩy nhanh quá trình đàm phán với West Ham về việc ký hợp đồng với Lucas Paqueta.
HLV Unai Emery cần thêm giải pháp để giúp Aston Villa đua Europa League và thứ hạng cao Ngoại hạng Anh. Paqueta là giải pháp được đánh giá cao.
Paqueta cũng bày tỏ kế hoạch ra đi, khi West Ham sa sút và không còn phù hợp với tham vọng của anh.
HLV Graham Potter cố ngăn cản bán Paqueta. Dù vậy, West Ham được cho là khó từ chối đề nghị 47 triệu bảng kèm các điều khoản phụ mà Aston Villa dành cho tiền vệ người Brazil.
Tin vắn
- Fenerbahce vừa bước vào cuộc đàm phán với Man City, tự tin qua mặt đối thủ Galatasaray để chiêu mộ thủ môn Ederson.
- Bournemouth chốt xong đàm phán với AC Milan về hậu vệ cánh Alex Jimenez, theo thỏa thuận mượn kèm điều khoản mua lại.
- Atalanta chuẩn bị những bước cuối để chiêu mộ tiền vệ Yunus Musah từ Milan.
- Manuel Akanji từ chối gia nhập Milan. Ưu tiên của trung vệ người Thụy Sĩ là tham dự Champions League, một khi rời Man City.
- AC Milan đưa ra đề nghị chính thức cho Barca về Andreas Christensen. Hansi Flick cho biết không muốn mất cựu trung vệ Chelsea.
- Liverpool và Cody Gakpo chuẩn bị tiến hành gia hạn hợp đồng, khi hai bên đạt thỏa thuận dài hạn.
- Barcelona khẳng định không bán Fermin Lopez khi Chelsea liên hệ, ngoại trừ việc anh tự đề xuất được rời Camp Nou.
- Sau khi ra mắt Xavi Simons, Tottenham đang dứt điểm quá trình đàm phán với Atletico Madrid về mục tiêu Conor Gallagher.
- Juventus vừa liên hệ Real Madrid, với hy vọng có thể đưa Dani Ceballos về Serie A.
- AS Roma có kế hoạch mượn Federico Chiesa của Liverpool, sau khi rút khỏi thương vụ Jadon Sancho.