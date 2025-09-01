1. Trong bộ sưu tập những biến hóa của bóng đá hiện đại cần bổ sung thêm trường hợp Dominik Szoboszlai: từ một tiền vệ thanh thoát, anh hóa thành hậu vệ cánh với mái tóc dài buông xõa và đôi tất trễ.

Trên hành trình ấy, Szoboszlai không hề đánh mất phong cách thường thấy của mình với những cú sút xa và đá phạt cố định.

Szoboszlai sút phạt trực tiếp thành bàn. Ảnh: LFC

Vì vậy, tại Anfield, ở những phút cuối một trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với kết quả hòa giữa Liverpool và Arsenal, anh tung cú sút phạt trực tiếp bằng mu bàn chân trái, bóng dội cột rồi bay vút vào lưới.

“Tôi từng ghi những bàn đẹp hơn”, Szoboszlai cười sau trận. David Raya đã cảm nhận được 'phép' của ảo thuật gia người Hungary, nhưng nỗ lực của anh hoàn toàn vô ích.

Liverpool thắng 1-0, vươn lên độc chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26, là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.

2. Arsenal gục ngã, dù lần này có lẽ họ sở hữu nhiều cơ sở hơn bao giờ hết kể từ mùa 2003-04 bất bại để mơ về ngôi vương.

Ở Anfield, họ không có Kai Havertz và Bukayo Saka vì chấn thương, đồng thời giữ Martin Odegaard chưa đủ thể lực cùng tân binh Eberechi Eze trên ghế dự bị. Ngay đầu trận, họ mất luôn William Saliba – trung vệ số 1 (Cristhian Mosquera thay), vốn bị đau trong lúc khởi động nhưng cố gắng ra sân.

Thế trận diễn ra chặt chẽ, Gyokeres hầu như không có bóng. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Mikel Arteta chưa bao giờ tỏ ra thiếu quân để đấu nhà vô địch (ghế dự bị còn “thần đồng Myles Lewis-Skelly), và vừa chi hơn 300 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

Có chăng điều cả hai đội cùng thiếu là sự táo bạo. Phải đến phút 21 mới xuất hiện cú sút trúng đích đầu tiên. Khi ấy, Liverpool còn chưa một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Trận đấu diễn ra nhạt nhòa, toàn những đường chuyền an toàn, những cầu thủ bị ghì chặt vào toan tính chiến thuật: thoát pressing theo bài, giữ vị trí đúng khuôn, hậu vệ cánh bó vào giữa để bảo toàn bóng và chuẩn bị phòng ngự.

Hết hiệp 1, cảm giác chung là thất vọng với những ai mong chờ đại chiến đỉnh cao: bao nhiêu tiền của, bao kỳ vọng, hóa ra chỉ như chiêu trò tiếp thị.

May thay, sau giờ nghỉ, thế trận khởi sắc. Arsenal thoải mái hơn, tập trung khai thác cánh trái của Liverpool, nơi Milos Kerkez – tân binh người Hungary khác – trấn giữ. Noni Madueke liên tục khoét vào đó để kéo giãn hàng thủ.

Nỗi thất vọng của Arteta. Ảnh: PL

3. Liverpool gồng mình phòng ngự. Họ vừa trải qua 3 trận liền để thủng lưới 2 bàn: thua Crystal Palace ở loạt luân lưu Siêu cúp, rồi gặp Bournemouth và Newcastle tại Premier League.

Nhưng lần này, đội quân của Arne Slot chỉ cho Arsenal tung được 2 cú sút trúng khung thành, đều bị Alisson hóa giải. Từ đó, nhà vô địch dần lớn mạnh.

Mohamed Salah thất thường, xử lý lỗi nhiều, đôi lúc bực bội, nhưng tập thể Liverpool vẫn siết chặt, cho đến khi tìm được bàn thắng.

Bàn thắng ấy đến từ một tình huống cố định – điều hợp lý trong một trận mà cả hai đều cẩn trọng, không để lộ khoảng trống phản công.

Suốt 97 phút, chỉ có 10 pha rê bóng thành công và cả hai thủ môn cộng lại chỉ có 3 pha cản phá. Một trận cầu đỉnh cao nhưng lại thiếu đi vài nhịp tim rộn ràng.

Liverpool chiến thắng nhờ bản lĩnh, và phẩm chất ngôi sao thể hiện đúng lúc. Ảnh: PL

Rồi Szoboszlai xuất hiện, thay đổi tất cả. Arne Slot buộc phải kéo anh xuống đá hậu vệ sau khi Alexander-Arnold ra đi và Frimpong chấn thương.

Szoboszlai khiến nhịp độ trận đấu bùng lên, mở đầu cho đợt tấn công cuối cùng của Arsenal. Nhưng ngay cả khi Odegaard và Eze có mặt, “Pháo thủ” vẫn không sao tìm ra khe hở. Họ đã không thắng ở Anfield trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh suốt 13 năm qua.

Arteta nói trước khi rời Liverpool rằng ông đã chuẩn bị kế hoạch để giành 3 điểm, nhưng các tiền đạo Viktor Gyokeres và Gabriel Martinelli chỉ chạm bóng lần lượt 17 và 15 lần trong suốt trận.

“Họ gần như không tạo được cơ hội nào nguy hiểm”, Arteta không cam lòng về kết quả. Nhưng ngay cả thế, Arsenal vẫn thua. Đó là khác biệt bản lĩnh và khoảnh khắc ngôi sao – thứ mà đội bóng lập cú “hat-trick” á quân vẫn còn chưa sánh bằng đối thủ.