Liverpool – sau khi đánh bại Arsenal 1-0 – đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle với mức phí chuyển nhượng 130 triệu bảng.

Con số này chính thức thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử Premier League.

Thông tin được xác nhận trong đêm qua (31/8, giờ địa phương), khi các bên hoàn tất những điều khoản cuối cùng sau nhiều tháng đàm phán kín.

Isak phá kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Ảnh: X/@FabrizioRomano

Tiền đạo người Thụy Điển sẽ có mặt tại Merseyside ngay hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng dài hạn cùng “The Kop”.

Đây là thương vụ mà Liverpool đã chuẩn bị từ lâu, với mục tiêu duy nhất là Isak, bất chấp sự quan tâm từ một số ông lớn châu Âu.

Về phần mình, cựu tiền đạo Real Sociedad cũng nổi loạn để rời Newcastle, từ chối mọi lời đề nghị và chỉ muốn gia nhập sân Anfield.

Sự xuất hiện của Isak hứa hẹn mang đến làn gió mới cho hàng công Liverpool, đặc biệt trong bối cảnh HLV Arne Slot muốn tái thiết đội bóng theo hướng tốc độ và hiệu quả hơn.

Với khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm đa dạng và nền tảng thể lực sung mãn, Isak được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn số một tại Anfield trong nhiều năm tới.

Thương vụ này không chỉ củng cố sức mạnh cho Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League, mà còn khẳng định tham vọng chinh phục Champions League ngay mùa giải năm nay.

Việc chi 130 triệu bảng cho Isak cũng đưa anh vào nhóm những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Từ nay, Anfield có thể coi Isak là biểu tượng mới của kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp – bước ngoặt cho cả tiền đạo người Thụy Điển lẫn tham vọng phục của Liverpool.