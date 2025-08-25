|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
|
24/08
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 0-3 Công an Hà Nội
|
FPT Play, HTV Thể thao, My TV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
24/08
|
Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
Everton 2-0 Brighton
|
K+ SPORT 2
|
24/08
|
Fulham 1-1 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
24/08
|
Osasuna 1-0 Valencia
|
SCTV 15
|
25/08
|
Real Sociedad 2-2 Espanyol
|
SCTV 15
|
Villarreal 5-0 Girona
|
SCTV 22
|
25/08
|
Real Oviedo 0-3 Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
|
24/08
|
Cagliari 1-1 Fiorentina
|
ON SPORTS +
|
Como 2-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
25/08
|
Atalanta 1-1 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
Juventus 2-0 Parma
|
ON SPORTS +
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
24/08
|
Mainz 0-1 Cologne
|
TV 360
|
24/08
|
Monchengladbach 0-0 Hamburg SV
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
24/08
|
Lorient 4-0 Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
24/08
|
Le Havre 1-2 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
Strasbourg 1-0 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
Toulouse 2-0 Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
25/08
|
Lille 1-0 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan