Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 2
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
23/08/2025 02:00:00 West Ham  1-5  Chelsea K+Sport1
23/08/2025 18:30:00 Manchester City  0-2  Tottenham K+Sport1
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth  1-0  Wolves K+Action
23/08/2025 21:00:00 Brentford  1-0  Aston Villa K+Sport1
23/08/2025 21:00:00 Burnley  2-0  Sunderland K+Live
23/08/2025 23:30:00 Arsenal  5-0  Leeds K+Sport1
24/08/2025 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest K+Sport1
24/08/2025 20:00:00 Everton - Brighton K+Sport2
24/08/2025 22:30:00 Fulham - Manchester United K+Sport1
26/08/2025 02:00:00 Newcastle - Liverpool K+Sport1