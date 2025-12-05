1. Đã hơn 2 năm MU không còn xuất hiện trong nhóm 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Đây là thảm họa đối với một CLB tầm vóc như thế.

Hệ thống loa tại Old Trafford vẫn giới thiệu “Quỷ đỏ” như đội bóng vĩ đại nhất thế giới mỗi khi các chàng trai của họ bước ra từ đường hầm, nhưng điều đó từ lâu không còn được phản ánh trên mặt cỏ.

MU không duy trì được lợi thế trên sân nhà. Ảnh: ManUtd

Đêm thứ Năm (4/12) cũng vậy, dù bàn thắng mở tỷ số của Diogo Dalot vào lưới West Ham giúp đội chủ nhà tạm thời vươn lên vị trí thứ 5.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài được 25 phút, MU lại trở về thực tại với bàn gỡ của cầu thủ trẻ Soungoutou Magassa.

Ở vòng 13, MU có màn ngược dòng đáng khen ngợi trên sân Crystal Palace, kẻ nổi loạn thú vị tại Premier League mùa này – mới chỉ thua 3 trận cho đến nay, chỉ ít hơn Arsenal (1).

Lần này, thầy trò HLV Ruben Amorim thể hiện màn trình diễn khiến khán giả nhà thất vọng, trở thành nạn nhân trong màn ngược dòng của ứng viên xuống hạng.

2. Hiệp 1 ở Old Trafford diễn ra chậm chạp. Không quá lời, đó thực sự là diễn biến tẻ nhạt. Một vài cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà mới khiến khán đài sôi động một chút.

Người hâm mộ MU khao khát được vỗ về bằng những pha bóng đẹp và khát khao chiến thắng. Những điều này đã không đến.

Cơ hội đáng chú ý chỉ đến ở phút 25, khi Bryan Mbeumo đón được pha bóng bật ra sau tình huống phạt góc. Có không gian để xử lý, anh tung cú sút nhưng Areola đẩy bóng qua xà.

Mbeumo im lặng trong 2 trận vừa qua. Cầu thủ 26 tuổi này thể hiện quyết tâm ghi bàn trở lại, nhưng có rất ít không gian cho anh trổ tài. Sự kết nối giữa các vệ tinh xung quanh cũng không tốt.

Magassa gỡ hòa cho đội khách. Ảnh: West Ham

Ít phút sau, Wan-Bissaka cứu thua cho West Ham ngay trên vạch vôi. Cựu hậu vệ MU cắt được quả tạt của Amad Diallo khi Joshua Zirkzee chạm bóng làm đổi hướng về phía khung thành.

Đầu hiệp 2, Mbeumo có cú sút căng như kẻ chỉ từ khoảng cách 16m, bóng đập trúng hậu vệ West Ham. Luke Shaw nhanh chân đá bồi đi vọt xà ngang.

Là đội chủ động hơn, MU phá vỡ bế tắc sau gần một tiếng đồng hồ. Sau khi bật tường với Amad Diallo, Casemiro tung cú sút căng chạm Mateus Fernandes đến đúng vị trí Diogo Dalot.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội. Anh khống chế một nhịp rồi sút chìm ghi bàn từ gần điểm phạt đền.

3. Các CĐV ở Old Trafford bùng nổ. Tất cả đều chờ đợi MU sẽ đá tưng bừng khi tìm được bàn thắng dẫn trước.

Kịch bản không như mong đợi của CĐV chủ nhà. Từ lúc bị dẫn trước, West Ham quyết định dồn lên với tâm lý không có gì để mất.

Ruben Amorim lần lượt đưa Patrick Dorgu, Manuel Ugarte và Mason Mount vào sân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn đảm bảo duy trì lợi thế dẫn bàn, đồng thời tìm cơ hội từ các pha phản công.

Lựa chọn của Amorim không hiệu quả. Những điều chỉnh này, cũng như Leny Yoro vào thay Ayden Heaven đầu hiệp 2, làm thay đổi cấu trúc vận hành của đội bóng thành Manchester.

Người ta vẫn nói vui rằng mỗi khi Ugarte vào sân thì MU sẽ thủng lưới. Lần này cũng vậy.

Ruben Amorim tức giận khi MU mất điểm. Ảnh: EPA

Bàn gỡ của West Ham đến trong tình huống phạt góc ở phút 83, và “Quỷ đỏ” thêm một lần bộc lộ yếu kém trong khâu chống bóng cố định.

Jarrod Bowen thoải mái bật cao đánh đầu về cột xa, khi bên cạnh là Bruno Fernandes hầu như không phòng ngự. Noussair Mazraoui chật vật phá ngay trên vạch vôi, nhưng Magassa đá bồi thành công.

“Tức giận và thất vọng, vậy thôi”, Ruben Amorim ngắn gọn sau trận. Người hâm mộ đã quen với những câu kiểu này, nhưng MU chưa có được phản ứng cần thiết.

Sau tháng Mười thăng hoa với 3 chiến thắng, giúp Amorim và Mbeumo giành giải HLV và Cầu thủ xuất sắc nhất, MU sa sút. “Quỷ đỏ” chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất.

Một lần nữa MU bước hụt vào ngưỡng cửa top 5. Lần gần nhất họ có mặt trong nhóm 5 đội đầu bảng? Đó là khi kết thúc mùa 2022/23 ở vị trí thứ 3, với Erik ten Hag huấn luyện và Marcus Rashford thăng hoa.