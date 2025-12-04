Thời gian qua, các cuộc đàm phán giữa đại diện Mateta và phía đội chủ sân Selhurst Park đã diễn ra nhưng không mấy tiến triển.

Chủ tịch Palace - Steve Parish muốn giữ chân tiền đạo 28 tuổi này, khi Mateta vươn lên trở thành một trong những tay săn bàn lợi hại nhất Premier League.

Mateta từng nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: MUFC

CLB không muốn lặp lại sai lầm như trong trường hợp Marc Guehi - một tài sản lớn của Crystal Palace chuẩn bị rời đi theo dạng cầu thủ tự do vào hè năm tới.

Ngài Parish khẳng định, đội bóng quy mô như Palace không thể mất nhân tố chủ chốt miễn phí, chẳng thu về xu phí chuyển nhượng nào. Bởi vậy, họ sẽ sớm xem xét các lời đề nghị chiêu mộ Mateta.

Chân sút người Pháp ghi được 7 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, được triệu tập lên tuyển Pháp và nhiều cơ hội dự VCK World Cup 2026 vào năm sau.

Hợp đồng hiện tại giữa Mateta và Palace còn thời hạn đến tháng 6/2027. Anh đang muốn hưởng mức lương mới tăng đáng kể so với con số 70.000 bảng/tuần hiện tại.

Sở hữu thể hình cao lớn, khả năng tì đè, phối hợp tốt, cách chơi của Mateta phù hợp với bóng đá Anh, từng được lãnh đạo MU cân nhắc đưa về Old Trafford.

Nếu đối tác ra giá hợp lý, đội bóng thành Manchester sẵn sàng quay trở lại thương vụ khi bán đứt Hojlund cho Napoli.

Mateta sẽ là sự bổ sung lý tưởng trong bối cảnh tân binh Benjamin Sesko vẫn còn trẻ và cần thêm thời gian hòa nhập môi trường Ngoại hạng Anh.