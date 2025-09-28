MU khốn khổ thời Ruben Amorim vừa trải qua trận đấu tệ hại khác, với thất bại 1-3 trên sân Brentford, vòng 6 Premier League.

Bruno Fernandes vốn rất tự tin trên chấm 11m, mùa này hỏng 2/3 quả phạt đền cho MU. Ảnh: ESPN UK

Đội khách đã có thể gặt kết quả khác, nếu chàng thủ quân Bruno Fernandes không hỏng ăn quả 11m ở phút 75, thời điểm MU đang bị dẫn 2-1.

Tuy nhiên, cú sút bị thủ thành Kelleher đẩy ra được, tước đi cơ hội vàng gỡ hòa 2-2 của MU, đồng thời đánh dấu kỷ lục buồn của tiền vệ người Bồ tại Ngoại hạng Anh.

Cụ thể, từ khi cập bến Old Trafford vào 2020, Bruno Fernandes đã thất bại 6 lần trên chấm 11m, nhiều hơn bất cứ ai tại Premier League, tính từ mốc thời gian ấy.

Đáng chú ý, trong 4 quả 11m bị bỏ lỡ ở toàn bộ Ngoại hạng Anh từ đầu mùa thì đội trưởng MU chiếm đến một nửa! Trước đó, Bruno thất bại trên sân Fulham (hòa 1-1).

Ruben Amorim thậm chí không dám nhìn học trò đá penalty. Ảnh: ESPN UK

Trở lại trận Brentford 3-1 MU – một kết quả xứng đáng cho chủ nhà, khi tạo được cách biệt 2 bàn chỉ sau 20 phút, với cú đúp của Igor Thiago.

Tân binh Sesko có bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU (26’), nhưng đoàn quân do Ruben Amorim dẫn dắt thì vẫn lạc lối. Phút 90+5, Jensen ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.

Với trận thua này, áp lực trên ‘ghế nóng’ Old Trafford ngày một tăng với Ruben Amorim. Trước đó, ông nói rõ sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình tại Old Trafford. Nếu muốn khác thì lãnh đạo MU hãy cứ việc sa thải ông!

MU hiện đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 6 trận.