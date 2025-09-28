1. Trong bầu không khí ảm đạm ở phía tây London, MU lại ngã sấp mặt. Tỷ số 3-1 nghiêng về Brentford ghi dấu thất bại thứ 3 sau 6 vòng đấu của thầy trò Ruben Amorim tại Premier League mùa này.

Không chỉ là kết quả, mà những gì diễn ra còn chứng minh rõ rệt cho tình trạng vô hồn của Quỷ đỏ.

Thiago ghi cú đúp. Ảnh: PL

Ngay phút 20, bảng điện tử đã hiện 2-0. Benjamin Sesko kịp mở tài khoản trong màu áo mới, nhưng Bruno Fernandes – người đeo băng thủ quân – một lần nữa bỏ lỡ phạt đền.

Kịch bản cũ lặp lại: sự mong manh phòng ngự, sự hoang mang chiến thuật và nỗi thất vọng ngày càng lớn hơn.

Câu chuyện ở Ngoại hạng Anh 2025/26 đang viết tiếp bằng danh sách dài các HLV bị cuốn khỏi đường biên. Nuno Santo là nạn nhân đầu tiên, Graham Potter vừa làm thủ tục rời London Stadium, và người hâm mộ MU muốn Amorim trở thành cái tên tiếp theo.

MU của ông không cho thấy tín hiệu nào để tin vào một cuộc hồi sinh. Trận thắng Chelsea tưởng như là bước ngoặt, nhưng hóa ra chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi.

2. Ruben Amorim đã cảnh báo trước trận: Brentford là đội bóng biết trừng phạt từng sai sót, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái. Nhưng việc biết và ngăn cản là hai chuyện khác hẳn.

Cú sút phạt đền của Bruno bị cản phá. Ảnh: BFC

Igor Thiago mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng, ngay sau pha phá bẫy việt vị vụng về của Harry Maguire. Altay Bayindir không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng.

Vài phút sau, chính Bayindir thành tội đồ với pha đẩy bóng ra đúng chân Thiago, giúp Brentford nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng từ cùng một người, hai vết thương chí mạng để lộ rõ những rạn nứt cố hữu của MU.

Phía đối diện, có một điểm sáng hiếm hoi: Sesko, tiền đạo được kỳ vọng nhiều, cuối cùng đã có bàn đầu tiên. Bàn rút ngắn tỷ số không đẹp mắt, nhưng mang giá trị tinh thần lớn. Anh dứt điểm đến 3 lần liên tiếp để hạ Kelleher.

Bàn thắng của Sesko đưa MU trở lại cuộc chơi, ít nhất là về mặt tâm lý, khi hiệp một khép lại.

Nỗi thất vọng Bruno Fernandes. Ảnh: PA

Nhưng hiệp 2 mới thực sự thất vọng. MU không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một tập thể có bản lĩnh. Họ bị dồn ép liên tục bởi những pha leo biên tốc độ của Kevin Schade, bị lôi vào trận đấu theo đúng nhịp của Brentford: nhanh, trực diện, tàn nhẫn.

Trong thế trận như vậy, cơ hội để gỡ hòa xuất hiện ở phút 71, khi Brentford tự mắc sai lầm: Nathan Collins pha kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm, quả phạt đền cho MU.

Bruno Fernandes bước lên, nhưng cú sút 11 mét của anh chỉ tô đậm thêm vết nứt niềm tin của MU. Kelleher đổ người chính xác, đẩy được quả bóng. Từ đó, mọi hy vọng tàn lụi.

3. Đây không còn là sự cố hi hữu. Đội trưởng MU từng sút hỏng phạt đền trước Fulham, và giờ lặp lại sai lầm ấy.

Với một tập thể đang rệu rã, cú sút hỏng của Bruno là biểu tượng cho sự bất lực.

Ngay khi MU dồn toàn lực tấn công, Brentford tung nhát chém cuối cùng: cắt bóng trước vòng cấm nhà, triển khai phản công thần tốc, Mathias Jensen cứa lòng từ xa với nỗ lực bay người chậm chạp của Bayindir.

Ruben Amorim ôm đầu bất lực. Ảnh: Opta

MU khởi đầu mùa giải với tham vọng trở lại nhóm dự Champions League, nhưng 6 vòng đấu trôi qua, họ chỉ có 7 điểm, đứng thứ 14 và phòng ngự thảm họa.

Ruben Amorim đang dần kiệt quệ trước những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, chính ông cũng là vấn đề trong cách xây dựng chiến thuật và dùng người.

Trong tập thể đó, không ngạc nhiên khi Bayindir vừa phản xạ hay vừa trình diễn thảm họa; hay những thủ lĩnh Maguire và Bruno Fernandes mất phương hướng.

Ở Gtech Community, Ruben Amorim kỷ niệm trận 200 ở giải đấu đỉnh cao theo cách không thể tệ hơn. Ông có 17 thất bại sau 33 trận Ngoại hạng Anh với MU, so với 14 thất bại trong 167 trận dẫn Sporting Lisbon.

Vòng tới, tân binh Sunderland đang nổi loạn (hạng 4; 11 điểm) có thể là cơ hội để Ruben Amorim kéo dài công việc. Thế nhưng, sau kỳ FIFA Days, derby nước Anh với Liverpool (19/10) có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu.