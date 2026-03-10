MU có chuỗi trận đầy ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, với 6 thắng 1 hòa, trước khi để thua 1-2 Newcastle, dù chơi hơn người trong suốt hiệp 2, tại vòng 29 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Carrick mang lại sự phấn chấn và kết quả tích cực cho MU nhưng lại không được các đồng đội cũ như Paul Scholes, Gary Neville ủng hộ. Ảnh: MUFC

Sau trận, cựu tiền vệ Paul Scholes đăng nội dung mỉa mai đồng đội cũ tại Old Trafford, giờ trên cương vị mới: “Michael Carrick chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, vì MU đã chơi rất tệ trong 4 trận gần đây”.

Cũng cần nói thêm, cùng với một người cũ khác của MU là Gary Neville, Paul Scholes không mấy ủng hộ Carrick, khi được chọn thay Ruben Amorim.

Cả 2 đều cho rằng, ‘Quỷ đỏ’ cần tìm một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới để bổ nhiệm dài hạn, chứ không phải Carrick.

Sau những chê bai, nhưng thấy dư luận phản ứng mạnh, Paul Scholes đã phải lên tiếng phân bua: "Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm Carrick. Anh ấy là một trong những người tốt bụng nhất làng bóng...".

Bất kể không được Scholes ủng hộ, hiện tại nhờ chuỗi kết quả tốt từ khi Carrick trở lại, MU đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, tiến gần hơn mục tiêu lấy vé dự Cúp C1 mùa sau.

MU hiện tại xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Theo dõi ‘Quỷ đỏ’ chơi bóng, cựu hậu vệ - chiến binh Nemanja Vidic, nói điều khiến các fan đều gật gù tán thưởng:

“Tôi ủng hộ Michael Carrick và các cầu thủ. Tôi hi vọng họ sẽ kiếm được suất dự Champions League mùa sau mà MU cần. Đó là mục tiêu trước mắt của đội.

Hãy để thầy trò họ phấn đấu đạt được điều đó. Đừng gây áp lực lên Carrick về những gì sẽ xảy ra sau đó (chuyện bổ nhiệm HLV trưởng chính thức của MU – PV). Hãy tận hưởng những khoảnh khắc trước mắt đã.

Dưới thời Carrick, tôi thấy sự phản ứng tích cực từ các cầu thủ, nhất là ở các trận đầu tiên. Tôi đã đến xem derby Manchester và ngôi cạnh Sir Alex. Thật tuyệt khi được gặp lại ông ấy. Đã lâu rồi tôi không còn cảm thấy không khí tràn đầy năng lượng và đam mê tại Old Trafford như vậy”.

Trận đấu tiếp theo của MU là tiếp Aston Villa lúc 21h ngày 15/3.