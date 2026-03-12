Zirkzee mới chỉ đá chính 4 trận trong màu áo Quỷ đỏ mùa này và khó có cơ hội được gọi trở lại tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Cầu thủ từng trưởng thành từ lò Bayern Munich không có tên trong đội hình xuất phát từ trận gặp Wolves hôm 30/12.

Zirkzee sẽ được rao bán hè tới - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim sẵn sàng để Zirkzee ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng lãnh đạo CLB đã ngăn động thái cho mượn giữa mùa.

Bản thân chân sút 24 tuổi cũng thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng ở Italia, sau quãng thời gian thi đấu thành công ở Bologna.

Juventus và Roma cũng hỏi thăm về khả năng chiêu mộ Zirkzee hồi đầu mùa. Thế nên, việc tiền đạo này trở lại Italia hoàn toàn có thể xảy ra.

Hè 2024, MU chủ đích mua Zirkzee với mức phí 36,5 triệu bảng nhằm hỗ trợ tay săn bàn chủ lực Rasmus Hojlund.

Thế nhưng, Zirkzee không thể hiện được vai trò của một số 9 truyền thống. Quãng thời gian anh chơi hiệu quả nhất lại là ở vị trí tiền đạo lùi.

Sau khi chi ra 200 triệu bảng để rước về bộ ba Cunha - Mbeumo - Sesko, đội bóng thành Manchester dự tính tìm thêm một chân chạy cánh trái hè tới.

Việc bán Zirkzee có thể bù đắp chi phí chuyển nhượng. Ngoài ra, CLB sẽ tiến hành thanh lý hai "ông kễnh" khác là Marcus Rashford và Jadon Sancho.