MU kết sao trẻ Yan Diomande giá 100 triệu euro

MU đưa sao trẻ Yan Diomande vào danh sách mục tiêu mua sắm hè 2026. Ảnh: Simply Utd

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, MU vô cùng ấn tượng với màn trình diễn gần đây của Yan Diomande trong màu áo Leipzig và họ đã đưa sao trẻ 19 tuổi vào “danh sách mục tiêu”.

Teamtalk cho hay thêm, MU rất muốn có được Yan Diomande ở ngay chuyển nhượng hè này. Phía ‘Quỷ đỏ’ đã có những liên hệ với người đại diện của cầu thủ này để đàm phán về các điều khoản chuyển nhượng.

Trên kênh riêng của mình, Romano thông tin rằng, đội ngũ tuyển dụng MU đã đến sân theo dõi trực tiếp Diomande thi đấu và bị mê mẩn bởi tài năng của anh, người có thể chơi linh hoạt, với khả năng đột phá cá nhân cực tốt. Họ đã theo sát anh trong suốt 6 tháng qua.

Hiện tiền vệ Bờ Biển Nga đóng góp 11 bàn cùng 7 kiến tạo sau 27 lần ra sân cho CLB Bundesliga mùa này.

Tuy nhiên, chi phí cho Yan Diomande là không hề rẻ - được Leipzig hét giá lên tới 100 triệu euro (87 triệu bảng).

Ngoài MU, Yan Diomande được rất nhiều CLB tên tuổi châu Âu quan tâm, trong đó có PSG, Liverpool.

Barca tính gạ MU đổi Rashford lấy Balde

Giữa MU và Barca sẽ có thương vụ trao đổi giữa 2 cầu thủ này? Ảnh: Transfer News Live

MB đưa tin, Barca đã ‘chốt’ kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ MU với giá 30 triệu euro, sau thỏa thuận cho mượn hết hạn vào cuối mùa.

Tuy nhiên, nguồn nay cho biết, vì eo hẹp tiền, đồng thời để đảm bảo yêu cầu về quy định tài chính của La Liga nên Barca tính toán để không phải bỏ ra con số trên mà vẫn có được chân sút người Anh.

Và kế hoạch của Barca là đưa hậu vệ Alejandro Balde vào đàm phán với MU việc mua đứt Rashford. Lý do, hậu vệ cánh 22 tuổi được cho có trong danh sách rút gọn mong muốn của ‘Quỷ đỏ’ và họ dự định đưa lời đề nghị tầm 40 triệu euro.

Có thông tin, Barca xác định không bán riêng Balde, mà chỉ để cầu thủ này ra đi, nếu MU chấp nhận đề nghị trao đổi của họ.

Bản thân Rashford vì muốn ở lại Camp Nou, nên đã chấp nhận giảm sâu lương và bỏ cả các khoản thưởng, dự kiến sẽ đặt bút ký hợp đồng 3 năm với Barca.

HLV Hansi Flick rất hài lòng về Rashford, thích sự đa năng của anh trên hàng công. Kể từ khi đến Barca, ông đã bố trí anh chơi ở vai trò tiền vệ tấn công, 2 cánh và trung phong cắm. Tổng cộng, Rashford đóng góp 10 bàn và 13 kiến tạo sau 37 lần ra sân.